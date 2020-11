Dubbel drama voor Real Madrid: thuisnederlaag en blessure Hazard

Real Madrid heeft voor de derde competitiewedstrijd op rij niet kunnen winnen. Het team van Zinédine Zidane ging zaterdagavond in het Estadio Alfredo Di Stefano met 1-2 onderuit tegen Deportivo Alavés, nadat eerder ook al niet van Valencia (4-1 verlies) en Villarreal (1-1) was gewonnen. Tot overmaat van ramp moest Eden Hazard na nog geen half uur afhaken. Real Madrid heeft nu zes punten minder dan koplopers Real Sociedad en Atlético Madrid; de stadsgenoot heeft bovendien een duel minder gespeeld.

Real Madrid liep eigenlijk al van begin af aan achter de feiten aan. Na vier minuten ging de bal immers op de stip toen een kopbal van Victor Laguardia tegen de arm van Nacho Fernández aan ging. Thibaut Courtois raadde de hoek, maar de inzet van Lucas Pérez vanaf elf meter was té scherp: 0-1. Het team van Zidane had moeite om te reageren op de nadelige marge en de kansen voor de bezoekers stapelden zich met regelmaat op.

Een andere domper op de eerste helft van Real Madrid was het uitvallen van Hazard na nog geen half uur spelen: de aanvaller had te veel last van een spierblessure en moest zich laten vervangen door Rodrygo. De entree van de Braziliaan sorteerde echter een positief effect op het spel van Real Madrid. De grootste kansen waren voor Toni Kroos, die de bal tot twee keer toe van dichtbij niet langs Sergio Pacheco kreeg.

Real Madrid begon ongetwijfeld vol goede moed aan de tweede helft, maar een flater van Courtois leidde de tweede treffer van de Basken in. Na een ietwat geforceerde terugspeelbal van Raphaël Varane was de doelman weliswaar Pérez te slim af, maar hij schoof het leer recht in de voeten van Joselu. De aanvaller mikte het leer vanaf een meter of twintig in het lege doel en zette het team van Pablo Machin daarmee op een 0-2 voorsprong.

Het team van Zidane was duidelijk van slag na de tweede treffer en mocht zich gelukkig prijzen dat het daarbij bleef. Pérez kreeg de bal in een één-tegen-één-situatie niet langs Courtois en Joselu het schoot het leer in kansrijke positie huizenhoog over. Tien minuten voor rust floot de arbiter voor een strafschop, maar de grensrechter had buitenspel gezien. Het was tekenend voor de wedstrijd van de Koninklijke, dat enkele minuten voor tijd toch op 1-2 kwam. Pacheco keerde op voortreffelijke wijze een inzet van Vinicius Junior na een corner, maar de rebound was een prooi voor Casemiro. Daar bleef het echter ook bij, ook omdat een schot van Isco in de vijfde minuut van de blessuretijd op de bovenkant van de lat eindigde.