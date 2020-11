PSG lijdt vooral door missers van Mbappé opnieuw puntenverlies

Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de tweede keer op rij punten laten liggen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kwam in een vermakelijke wedstrijd, die beide kanten op had kunnen vallen, niet verder dan 2-2 tegen Girondins Bordeaux. Mitchel Bakker speelde de volledige wedstrijd mee bij PSG, dat aan kop blijft in Ligue 1, al kan Lille OSC zondag bij AS Saint-Étienne in punten gelijk komen.

In de tiende minuut kwam PSG op achterstand, toen de onfortuinlijke debutant Timothée Pembele de bal uit een hoekschop achter zijn eigen doelman Sergio Rico kopte: 0-1. De thuisploeg ging in de achtervolging en kreeg na een klein half uur spelen een penalty. Dat was te danken aan Neymar, die op de linkerflank een dribbel langs twee tegenstanders inzette en werd aangetikt door Otávio. De Braziliaan schoot de penalty vervolgens zelf binnen: 1-1.

Een minuut later pakte Paris Saint-Germain de leiding. Neymar probeerde het van net buiten het zestienmetergebied, waarna doelman Benoit Costil de bal onbedoeld voor de voeten tikte van Moise Kean. De spits maakte het uit een moeilijke hoek af: 2-1. Kylian Mbappé had daarna twee grote kansen om de voorsprong te vergroten, maar zag eerst Costil redding brengen op zijn schot en mikte in de nastoot op de paal.

Bordeaux bleef ook na rust geloven in een resultaat en kopte in de persoon van Loris Benito net naast. Aan de overzijde had Mbappé het af moeten maken, maar de aanvaller faalde oog in oog met Costil. Na een uur spelen dribbelde Hatem Ben Arfa namens Bordeaux op over de rechterflank, waarna hij Yacine Adli op de rand van de zestien met een artistieke pass met buitenkant voet aanspeelde. De middenvelder twijfelde niet en schoot hard in de hoek: 2-2.

Daarna hadden de bezoekers goede kansen om de voorsprong te pakken. Nicolas de Préville mikte vanbinnen de zestien net over, terwijl Leandro Paredes een gevaarlijk schot van Adli kon blokken. Neymar was aan de overzijde dichtbij, maar zijn afgeketste schot eindigde op het dak van het doel. In de tegenstoot mikte de doorgebroken De Preville op de voeten van doelman Sergio Rico, terwijl PSG in reactie daarop Mbappé uit een lastige hoek vanbinnen de zestien nét naast de kruising zag mikken.