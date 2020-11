Maduro voorspelt op basis van beleid Ten Hag opstelling tegen Liverpool

Ajax beleefde zaterdagavond tegen FC Emmen (0-5 zege) een zorgeloze generale voor het belangrijke Champions League-duel bij Liverpool. Hedwiges Maduro verwacht dat Lassina Traoré ook op Anfield in de punt van de aanval start bij Ajax. Dat leidt de analist van FOX Sports af uit de vroege wissel van trainer Erik ten Hag, die Traoré in de rust uit het team haalde.

Traoré maakte op slag van rust de 0-3 en werd vervolgens gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar. "Hij heeft Traoré gewisseld, misschien met een reden", aldus Maduro, die zelf zou kiezen voor de variant met Dusan Tadic in de spits. "Je zou denken: omdat Liverpool met twee aanvallende backs speelt, dat je ook snelle buitenspelers nodig hebt. Dus misschien Antony en David Neres, en dan Tadic in de spits. Maar waarom zou je anders Traoré wisselen?"

Arnold Bruggink, die eveneens aanwezig is in de studio, heeft oog voor de goede prestatie van Ajax tegen Emmen. "Je kunt ervan vinden wat je wil, maar Ajax heeft op dit moment wel gewoon voor elkaar dat dit een trainingspartijtje is", zegt Bruggink. "De discipline die Ajax opbrengt, dat vind ik dan toch wel weer knap om te zien. Ik heb Liverpool vanmiddag gelijk zien spelen tegen Brighton & Hove Albion (1-1), die moeten daar zoveel meer moeite voor doen op dit moment."

Lassina Troaré tikt de 0-3 binnen tegen FC Emmen.

Reactie Erik ten Hag

Ten Hag typeert zijn elftal na afloop van de zege bij Emmen als 'hongerig'. "Dat is goed om te zien", aldus de coach van Ajax. "We hebben de wedstrijd zeer goed aangenomen, tegen een compact Emmen. Als je er een aantal keer doorheen speelt en vroeg scoort, dan ziet zo'n wedstrijd er uiteindelijk eenvoudig uit. Maar dat ligt natuurlijk wel aan ons, hoe je begint. De hongerigheid zit in de groep, ze willen goals maken, hebben er plezier in, en stralen dat ook uit."

Verder meldt Ten Hag dat Ajax niet geheel ongeschonden uit de strijd is gekomen. "Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Noussair Mazraoui hebben lichte klachten", zegt de oefenmeester, die zegt dat maandag zal blijken of het drietal inzetbaar is tegen Liverpool. Ten Hag verwacht ook Daley Blind, die tegen Emmen niet wedstrijdfit werd bevonden, dan weer terug. "Ik denk en verwacht van wel, maar niet met honderd procent zekerheid."

Ook wordt Ten Hag gevraagd naar Devyne Rensch, die hij tegen Emmen op zeventienjarige leeftijd liet debuteren. "Dat is altijd geweldig. Vanaf het begin van de voorbereiding heeft hij erbij gezeten, hij ontwikkelt zich buitengewoon goed. We moesten Mazraoui wisselen, ik had ook Edson Álvarez kunnen brengen, maar in dit geval (gekozen voor Rensch, red.). Hij heeft hard gewerkt, een goede ontwikkeling gemaakt, dus hartstikke mooi dat dit ook gebeurt."