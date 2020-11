Juventus blijkt opnieuw niet zonder Cristiano Ronaldo te kunnen

Juventus heeft zaterdagavond duur puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Andrea Pirlo kwam zonder Cristiano Ronaldo, die rust kreeg, niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij laagvlieger Benevento. Juventus kwam al snel op voorsprong via Álvaro Morata, maar was na de verdiende gelijkmaker van i Stregoni niet bij machte om een winnende treffer te produceren. In oktober verspeelde Juve ook al punten tegen Crotone (1-1), toen Ronaldo afwezig was door een coronabesmetting.

Matthijs de Ligt vormde door de vele blessures bij Juventus wederom een duo met gelegenheidscentrumverdediger Danilo. La Vecchia Signora kreeg het vroege openingsdoelpunt dat met het oog op het overvolle programma wenselijk was. Federico Chiesa verstuurde vanaf rechts een crossbal op Álvaro Morata, die op de rand van de zestien aannam. De spits dreigde met rechts te gaan schieten, maar kapte naar zijn linkervoet en vond met een laag schot knap de verre hoek: 0-1.

Paulo Dybala mikte vlak daarna in kansrijke positie net naast, maar in het vervolg slaagde Juventus er niet in om controle over de wedstrijd te behouden. Benevento kwam meer en meer aan aanvallen toe en werd in de blessuretijd van de eerste helft voor het eerst gevaarlijk. Pasquale Schiattarella legde vanaf de rand van de zestien gevaarlijk aan. De Ligt zag zijn blok mislukken, maar doelman Wojciech Szczesny bracht knap redding. Uit de daaropvolgende hoekschop sloeg de thuisploeg toe. De defensie van Juventus werkte de bal zwak weg, waarna Gaetano Letizia met een schitterende volley vanbinnen de zestien profiteerde: 1-1.

Juventus ging in de tweede helft op zoek naar een nieuwe voorsprong en kreeg daartoe al na zeven minuten een enorme kans. Chiesa haalde op links de achterlijn en verstuurde een harde voorzet op Morata, die weinig tijd kreeg om richting aan zijn kopbal te geven en daardoor voor open doel miste. In de slotfase was De Ligt belangrijk met een blok op het schot van Marco Sau. Aan de overzijde probeerde Dybala het met een geplaatst schot, waar doelman Lorenzo Montipo nog net zijn vingertoppen achter kreeg. Juventus wist de druk in de blessuretijd nog op te voeren, maar kwam niet verder dan een gesmoord schot van Dejan Kulusevski. Na het laatste fluitsignaal kreeg Morata rood vanwege aanmerkingen op de leiding.