Driessen is negatief over PSV'er: ‘Weet hij zelf wel wat hij aan het doen is?’

Ibrahim Sangaré werd met een transfersom van negen miljoen euro de duurste aankoop van PSV dit seizoen. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen, maar volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf heeft de 22-jarige middenvelder die geenszins ingelost. De journalist vindt dat Sangaré vooral in balbezit niets toevoegt aan PSV.

"Sangaré, daarbij vraag je je af en toe wat hij aan het doen is", zegt Driessen in de podcast Kick-off van zijn krant. "Of hij zelf wel weet wat hij aan het doen is. Dan wordt er gezegd: hij is een enorme balveroveraar. Ja, hij is sterk, maar hij verspeelt net zoveel ballen als hij verovert. Eigenlijk verspeelt hij er nog meer. Die valt echt zwaar tegen. Hij is heel groot, hij is heel sterk. Dan denk je: daarmee maakt hij indruk, maar als voetballer maakt hij absoluut geen indruk. Het is niet de topaankoop die was verwacht."

Driessen verbaast zich verder over de uitlatingen van Roger Schmidt over Olivier Boscagli. De trainer van PSV liet zich na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2 winst) lovend uit over de 23-jarige centrumverdediger. "In mijn ogen is hij tactisch gezien van absoluut topniveau", aldus Schmidt. "Hij heeft nu bovendien meer ervaring. Omdat hij het spelletje zo goed leest, staat hij altijd goed opgesteld. Dat is een groot talent. En daarbij: hij is niet de grootste, maar is ook nog heel sterk in de lucht."

De uitlatingen gaan er bij Driessen niet in. "Dat is natuurlijk trainersgelul, om die jongen een hart onder de riem te steken, een beetje vertrouwen te geven", stelt de journalist. "Als Schmidt wil dat de rest van Nederland hem nog serieus neemt, zal hij dit soort rare dingen niet moeten zeggen." Ook zijn collega Mike Verweij heeft zich verbaasd om de lovende kritieken die Boscagli na PAOK kreeg. "Ook collega-journalisten vonden dat hij geweldig had gespeeld en dat hij de man of the match was, maar dat was volgens mij toch in alle opzichten Cody Gakpo", zegt Verweij.