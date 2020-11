Meest bekritiseerde speler van Galatasaray maakt hattrick in dikke zege

Mbaye Diagne heeft zijn doelpuntenaantal dit seizoen in de Süper Lig flink opgeschroefd. De aanvaller was zaterdag in de 0-4 zege van Galatasaray op Rizespor goed voor een hattrick, nadat hij vorige week tegen Kayserispor (1-1) zijn eerste competitiedoelpunt had gemaakt. Het gebrek aan scorend vermogen bij de Senegalees zorgde ervoor dat hij de laatste weken het mikpunt van kritiek was onder de supporters van Cim Bom.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar vlak voor rust ging de bal op advies van de VAR op de stip. Na een corner vanaf rechts zette Dario Melnjak in een luchtduel zijn elleboog in het gelaat van Emre Akbaba. De inzet van Diagne vanaf elf meter was niet bijster goed, maar het leer ging desondanks onder doelman Gokhan Akkan door.

Diagne had ook zeven minuten na rust het geluk aan zijn zijde. Na een heerlijke beweging van Akbaba in het strafschopgebied schoot de aanvaller de bal via de voet van Godfred Donsah binnen: 0-2. Dertien minuten voor tijd kwam Rizespor met tien man te staan toen Fernando Boldrin rood kreeg voor een elleboog in het gezicht van Emre Tasdemir.

Galatasaray liep vervolgens uit naar een ruimere overwinning. Diagne rondde van dichtbij af toen Emre Kilinc de bal iets te ver voor zich uitspeelde. Drie minuten voor het einde schoot Taylan Antalyali het leer vanaf een meter of twintig heerlijk in de rechterbovenhoek: 0-4. Door de zege hebben Alanyaspor, Fenerbahce en Galatasaray nu twintig punten, al heeft Alanyaspor twee duels minder benen en Fenerbahce één. Alanyaspor speelt zondag tegen Konyaspor; Fenerbahce wacht een kraker tegen Besiktas.