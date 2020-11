FC Dordrecht slachtoffert Jong Ajax na hopeloze reeks nederlagen

FC Dordrecht heeft de tweede overwinning van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie binnen. Het team van interim-trainer Ben Kinds was zaterdag met 3-1 te sterk voor Jong Ajax en dat betekende de eerste zege sinds 25 september, toen in eigen huis met 2-0 van de beloften van AZ werd gewonnen. Nadien werd maar één punt acht duels gehaald én volgde eliminatie in het toernooi om de TOTO KNVB Beker.

FC Dordrecht had slechts zes minuten nodig om aan de leiding te gaan. Een goede voorzet van Kevin Vermeulen werd knap binnen gekopt door Jari Schuurman: 1-0. Jong Ajax reageerde goed en had via Brian Brobbey en Sontje Hansen uitzicht op de 1-1. Aan de andere kant kon Arsenio Valpoort net niet zijn voet tegen de bal zetten. Een schot van afstand van Kevin Jansen betekende twee minuten voor rust alsnog de 2-0.

Bradley Vliet liet tot aan de rust nog een goede kans op de 3-0 liggen en dat was een jammerlijke misser, daar Brobbey uit een corner de 2-1 binnenkopte. In de tweede helft ging de wedstrijd op en neer en hadden beide teams uitzicht op meer doelpunten. Na ruim een uur spelen zette Dordrecht meer druk op de Amsterdamse helft en was het aan Dominik Kotarski te danken dat Gianni Dos Santos niet scoorde.

FC Dordrecht kwam niet veel later goed weg toen een vrije trap van Hansen op het aluminium eindigde. De laagvlieger sloeg enkele minuten later zelf wel toe toen Kotarski veel te vroeg uitkwam, de bal miste en Dos Santos alsnog kon scoren: 3-1. FC Dordrecht blijft de nummer twintig, maar de nadelige marge op bijvoorbeeld nummer zestien zestien TOP Oss bedraagt slechts vier punten. De laagvlieger wacht volgende week een uitduel met NAC Breda, terwijl nummer negen Jong Ajax thuis tegen FC Eindhoven speelt.