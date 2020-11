Bayern vecht zich naar winst en ziet Dortmund zeer verrassend afhaken

Bayern München blijft aan kop in de Bundesliga. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick wist zaterdagmiddag op bezoek bij VfB Stuttgart een achterstand om te buigen in een overwinning (1-3) en zag concurrent Borrusia Dortmund in eigen huis verrassend onderuit gaan tegen 1. FC Köln (2-1). RB Leipzig maakte het zichzelf lastig tegen Arminia Bielefeld, maar won wel (2-1) en klimt naar de tweede plek. Bas Dost dacht namens Eintracht Frankfurt de winnende te maken tegen 1. FC Union Berlin, dat in de slotfase nog langszij kwam (3-3).

VfB Stuttgart - Bayern München 1-3

De eerste helft van het duel tussen middenmoter VfB Stuttgart en koploper Bayern München kende een opvallend verloop. Nadat Robert Lewandowski met een kopbal op de lat het eerste gevaar namens de bezoekers had verzorgd, kwam VfB Stuttgart op voorsprong. Tanguy Coulibaly was met twintig minuten op de klok het eindstation van een razendsnelle aanval van de thuisploeg en schoot op aangeven van Silas Wamangituka de openingstreffer achter Manuel Neuer. De doelman van Bayern voorkwam dat VfB Stuttgart vervolgens ook nog de marge kon verdubbelen en zag der Rekordmeister zeven minuten voor de rust op gelijke hoogte komen.

Thomas Müller bediende Kingsley Coman, die naar binnen dribbelde en Stuttgart-doelman Gregor Kobel in de korte hoek kansloos liet. De thuisploeg leek direct daarna weer op voorsprong te komen via Philipp Förster, maar zijn treffer werd geannuleerd na inmenging van de videoscheidsrechter wegens vasthouden van Coulibaly bij Neuer. Toch viel er voor rust nog een treffer, want Lewandowski schoot Bayern met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied in blessuretijd van de eerste helft op voorsprong.

Het spel golfde in de tweede helft op en neer, wat resulteerde in kansen voor beide ploegen. In de absolute slotfase leek Stuttgart aanspraak te maken op de gelijkmaker en moest Neuer zijn ploeg op de been houden. Drie minuten voor het einde maakte Bayern in de Mercedes-Benz Arena een einde aan alle onzekerheid. Invaller Douglas Costa ontving de bal van Leroy Sané, dribbelde vanaf de linkerkant het strafschopgebied binnen, verschalke evenals Coman Kobel in de korte hoek en bepaalde de eindstand daarmee op 1-3.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Nadat Jadon Sancho vroeg in de wedstrijd de lat had getroffen namens Borussia Dortmund, nam Köln na negen minuten brutaal de leiding. Een hoekschop van Ondrej Duda werd doorgekopt door Marius Wolf, waarna Ellyes Skhiri bij de tweede paal intikte: 0-1. Erling Braut Haaland kreeg verderop in de eerste helft een goede schietkans voor de thuisploeg, maar mikte naast. Verder zag Mats Hummels een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Voor het overige creëerde Dortmund niet veel en dat bleef ook in de tweede helft zo. Op bijna identieke wijze als in het eerste bedrijf wist Köln een kwartier na rust zijn voorsprong te verdubbelen. Opnieuw werd de hoekschop van Duda doorgekopt door Wolf, waarna doelman Roman Burki de bal dacht weg te tikken. Bij de tweede paal kon Skhiri vervolgens aannemen en afronden: 0-2. Een kwartier voor tijd kwam Dortmund terug in de wedstrijd, toen Giovanni Reyna het spel verlegde naar de linkerflank, waar Thorgan Hazard ineens de verre hoek vond: 1-2. In de slotfase zag Hummels een dreigend schot gepakt worden door keeper Timo Horn.

RB Leipzig - Arminia Bielefeld 2-0

Ritsu Doan van Arminia Bielefeld mocht in de openingsfase aanleggen vanbinnen de zestien, maar zag doelman Peter Gulacsi redding brengen. Na een half uur spelen werd aan de andere kant Angeliño, die speelde als linkeraanvaller, in de diepte bereikt door een prachtige steekpass van Lazar Samardzic. De voormalig PSV'er omspeelde doelman Stefan Ortega en schoof de bal in het lege doel: 1-0. Vlak daarna probeerde Angeliño het met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, dat door Ortega uit de kruising werd getikt.

Twee minuten na rust verdubbelde Leipzig zijn voorsprong. Amos Pieper van Arminia gaf een te korte terugspeelbal op zijn doelman, waardoor Dani Olmo kon onderscheppen. De aanvaller legde terug op Christopher Nkunku, die het karwei eenvoudig afmaakte: 2-0. Even later blunderde Pieper opnieuw in de opbouw, ditmaal met een overtreding en penalty voor Leipzig tot gevolg. Alexander Sörloth faalde echter vanaf elf meter en wist ook geen raad met de rebound. Daarna kwam Arminia terug via Fabian Klos, die van een meter of zes de korte hoek vond: 2-1. De aanvaller had in de slotfase de gelijkmaker op de schoen, maar mikte ditmaal over.

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3-3

De thuisploeg, met Sheraldo Becker in de basis, profiteerde optimaal van een slechte openingsfase van Eintracht. In de tweede minuut liet Kevin Trapp een voorzet van Marcus Ingvartsen uit zijn handen glippen, waarna Robert Andrich voor de 1-0 zorgde. Twee minuten later benutte Max Kruse een strafschop, na een overtreding op Taiwo Awoniyi: 2-0. Het team van Adi Hütter ontsnapte zelfs aan meer tegentreffers en richtte uiteindelijk op wonderbaarlijke wijze de rug. Nog voor rust zorgde André Silva met een Doppelpack voor de 1-2 en de 2-2 en in de 79e minuut was Bas Dost het eindstation van een counter via Daichi Kamada. Een schitterende goal van Kruse in de rechterkruising, vanaf een meter of twintig, betekende enkele minuten later de 3-3 en ook de eindstand.