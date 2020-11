Jürgen Klopp voert opvallende discussie: ‘Geef dan lekker zelf de antwoorden'

Liverpool beleefde zaterdag een pijnlijke middag op bezoek bij Brighton & Hove Albion. The Reds verspeelden in het AMEX Stadium twee punten na een 1-1 gelijkspel, dat mede tot stand kwam door twee door de VAR afgekeurde doelpunten en een na inmenging van de videoscheidsrechter gegeven strafschop in blessuretijd. Het zorgt ervoor dat Liverpool-manager Jürgen Klopp na afloop pissig voor de camera van BT Sport verschijnt.

Liverpool zag voor en na rust een doelpunt - van Mohamed Salah en Sadio Mané - afgekeurd worden wegens buitenspel. In blessuretijd ging de bal nog op de stip, na een vermeende overtreding van Andy Robertson op Danny Welbeck. Het leek erop dat de Schotse vleugelverdediger een poging deed om de bal weg te schieten en scheidsrechter Stuart Attwell floot aanvankelijk niet, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Pascal Gross schoot daarna raak vanaf elf meter. “Het was heel close bij het doelpunt van Mo, maar we zijn eraan gewend dat er op basis van oksels, clublogo’s op het shirt en tenen voor buitenspel wordt gefloten. Bij Mané was er sprake van duidelijk buitenspel, dus oké. De strafschop... Tja, het is hoe het is. Ik denk dat de beslissingen terecht waren.”

Verslaggever Des Kelly wijst Klopp op het feit dat Jordan Henderson na afloop tegenover BT Sport te kennen gaf dat Welbeck en meerdere spelers van Brighton zelf zeiden dat het geen strafschop was. De aanvoerder van Liverpool vond de penalty onterecht en was tevens van mening dat Attwell geen duidelijke fout maakte die het ingrijpen van de VAR rechtvaardigde. “Kijk, je probeert over mijn rug een spannende headline te creëren”, reageert Klopp als hij geconfronteerd wordt met de uitspraken van Henderson. “Dat doe je. Ik zeg nu dat het een strafschop was, de scheidsrechter floot ervoor. Doe dit niet, je probeert het. Altijd. Vandaag zeg ik dat het een strafschop was. Je bent niet blij met dit antwoord. Geef dan lekker zelf de antwoorden.”

Klopp haalde Salah na ruim een uur spelen naar de kant voor Mané en de Egyptische aanvaller was het daar overduidelijk niet mee eens. “Op de dag dat Salah met een blij gezicht het veld verlaten, is er iets mis. Het probleem is dat hij het coronavirus had, tien tot twaalf dagen eruit is geweest, een paar getraind had en pas zestig minuten in de benen heeft. We moeten voorzichtig zijn, dat vindt hij niet leuk en dat weet ik”, zo luidt de reactie van Klopp over de wissel van Salah. Liverpool zag daarna ook James Milner nog uitvallen met een hamstringblessure en het is twijfelachtig of hij inzetbaar is voor het Champions League-duel met Ajax van komende dinsdag.