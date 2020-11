Inter doet tegen Sassuolo waar acht teams niet toe in staat waren

De eerste nederlaag van Sassuolo in de Serie A is een feit. De verrassing van het Serie A-seizoen verloor zaterdagmiddag met 0-3 van Internazionale en beide teams staan na negen wedstrijden op achttien punten. AC Milan heeft twee punten meer en speelt zondag in eigen huis tegen Fiorentina.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, startte bijzonder sterk en nam reeds na vier minuten spelen de leiding. Een mislukt schot van Lautaro Martinez eindigde in een pass voor Alexis Sánchez, die Andrea Consigli van dichtbij passeerde: 0-1. Het team van Conte was al snel via Ivan Perisic en Martinez dicht bij de 0-2 en kreeg uiteindelijk na veertien minuten loon naar werken. Vlad Chiriches gaf een vermijdbare corner weg en groeide uiteindelijk uit tot de schlemiel toen een harde inzet van Arturo Vidal via zijn lichaam in het doel verdween.

Sassuolo liet zich daarna echter niet onbetuigd. Een inzet van Filip Djuricic vanaf de rand van het strafschopgebied schampte de verste paal en de ex-speler van sc Heerenveen zette Samir Handanovic daarna nog een keer aan het werk. Ook Jeremy Toljan dwong de doelman van Inter tot een redding en een kopbal van Manuel Locatelli ging maar net naast. Voor Chiriches was de rampzalige eerste helft compleet toen hij geblesseerd moest afhaken.

Roberto Gagliardini bepaalde na een uur spelen de eindstand. Hij ontving de bal van Matteo Darmian en werkte deze heerlijk met de buitenkant van zijn rechtervoek achter Consigli. Conte gebruikte de laatste tien minuten om vier wissels toe te passen en onder meer Christian Eriksen wat speelminuten te gunnen.