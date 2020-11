Dreun voor Basaksehir in aanloop naar kraker in Champions League

Basaksehir heeft zaterdag een riante voorsprong verspeeld. Het team van Okan Buruk kwam na een uur spelen met 3-0 voor tegen Denizlispor en leek zich in de top vier van de Süper Lig te nestelen, maar na dik 98 minuten spelen stond er een eindstand van 3-3 op het scorebord. Basaksehir speelt komende woensdag een belangrijke krachtmeting met RB Leipzig in de Champions League.

Fredrik Gulbrandsen deed vorige week in de 3-2 nederlaag tegen Besiktas alleen het laatste kwartier mee, maar scoorde desondanks wel twee keer. De Noor verscheen zaterdag aan het startsignaal en beschaamde het vertrouwen van Buruk niet. In de elfde minuut beantwoordde Gulbrandsen een lange pass van Nacer Chadli met een diagonaal schot in de linkerhoek en tien minuten later verzilverde hij ook een steekpass van Edin Visca.

Visca stond na een uur spelen ook aan de basis van de 3-0. Demba Ba liep zich goed vrij na diens corner vanaf rechts en schoot de bal in de rechterhoek achter Costel Pantilimon: 3-0. Denizlispor, waar Ismaïl Aissati negentig minuten meedeed, deed al snel wat terug via een diagonaal schot van Ozer Ozdemir en poetste de achterstand in de slotfase helemaal weg.

Volkan Babacan kreeg acht minuten voor tijd een inzet op doel niet klemvast, waardoor Hugo Rodallega de bal van dichtbij alsnog kon binnenwerken. In de zesde minuut van de extra tijd benutte Radoslaw Murawski een strafschop: 3-3. Basaksehir staat nu vijfde, met veertien punten uit de eerste tien ontmoetingen.

Voor Basaksehir staat woensdag een belangrijk duel op het programma met oog op overwintering in de Europa League of Champions League. Het team van Buruk komt op evenveel punten (zes) als RB Leipzig en Paris Saint-Germain áls men zelf van Leipzig wint én PSG opnieuw van Manchester United verliest. Op de laatste speeldag wacht Basaksehir een ontmoeting in het Parc des Princes.