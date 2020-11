Roda JC heeft het perfecte antwoord op de zestiende goal van Omarsson

Roda JC Kerkrade lijkt enigszins de weg omhoog te hebben gevonden in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Jurgen Streppel bleef tegen Excelsior voor de derde competitiewedstrijd op rij ongeslagen en staat na de 3-1 zege nu op een negende plaats op de ranglijst, met evenveel punten als Excelsior. Roda JC wacht over een week een uitwedstrijd tegen Jong PSV, terwijl Excelsior in eigen huis aantreedt tegen FC Volendam.

In een levendige openingsfase stuitte Thomas Verhaar op Jan Hoekstra, mikte Thijmen Goppel de bal op de paal en uit de daaropvolgende tegenaanval scoorde Excelsior. Elias Mar Ómarsson kreeg de bal vanuit het middenveld, kon alleen op Hoekstra af en maakte na zeven minuten spelen alweer zijn zestiende treffer van het seizoen: 0-1. Niet één van de zestien goals van de IJslander was vanaf elf meter.

Het duel ging vervolgens op en neer, met kansen voor Reuven Niemeijer en Goppel. Roda kwam na 24 minuten spelen op 1-1 toen Fabio Serrarens de bal van Goppel ontving en Alessandro Damen passeerde. In het restant van de eerste helft was Roda enkele malen dicht bij de 2-1, maar Damen hield de Rotterdammers op de been. Hij haalde een vrije trap van Kees Luijckx uit de kruising en stopte ook een schot van Niek Vossebelt.

Roda trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Vossebelt kreeg de bal in de 52e minuut wél achter Damen en dik een kwartier later werd Goppel heel goed weggestuurd door Serrarens en schoot hij de bal, één-op-één met Damen, binnen: 2-1 en 3-1. Een driedubbele wissel van Marinus Dijkhuizen om het tij te keren in de 62e minuut, sorteerde geen effect op het veldspel van de Rotterdammers. In de slotminuten haalde Luijckx nog een inzet van Stijn Meijer van de doellijn.