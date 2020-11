De reden waarom ook Ronald Koeman zijn salaris heeft laten verlagen

Barcelona bereikte deze week met de spelersgroep overeenstemming over een verlaging van de salarissen: een bezuiniging van 172 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 122 miljoen bezuinigd op de vaste salarissen en nog eens 50 miljoen op bonussen voor de spelers, zo liet Barcelona vrijdag via de officiële kanalen weten. “Deze overeenkomst is een mijlpaal om de huidige financiële situatie van de club om te buigen”, klonk het. Ronald Koeman bevestigde zaterdagmiddag dat ook hij een salarisverlaging heeft geaccepteerd.

Het was Koeman zelf die het voorstel aan Carles Tusquets, de tijdelijke voorman tot de presidentsverkiezingen, deed. “Ik vertelde aan meneer Tusquets dat ik bereid was om de club te helpen op wat manier dan ook. Het gaat om clubliefde”, vertelde de trainer van Barcelona zaterdag tegen Spaanse media. “De club heeft een akkoord met de spelers bereikt en we zijn nu op een moment aanbeland dat iedereen moeten kijken naar wat het beste is voor de club. Met z’n allen goed naar de financiële huishouding van de club kijken.”

“Iedereen die hier is, moet de helpende hand bieden aan de club waar we allemaal van houden.” Eerder deze maand werd bekend dat Spaanse clubs vanwege teruglopende inkomsten door de coronacrisis in opdracht van LaLiga hun salarisbudget moesten verlagen. Barcelona werd daarbij het zwaarst getroffen van alle clubs. In mei leverden de spelers ook al tijdelijk zeventig procent van hun salaris in. Daarmee werd voorkomen dat clubpersoneel tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hun banen zou verliezen.

Koeman houdt zich voorlopig niet bezig met de presidentsverkiezingen in januari. Eerder deze week werd bekend dat Joan Laporta de achtste man is die zich heeft aangemeld. Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré hopen eveneens Josep Maria Bartomeu op te volgen. Laporta was tussen 2003 en 2010 al succesvol president van de Spaanse topclub en het is nog niet duidelijk of hij wel of geen voorstander van de continuïteit van Koeman is.

Koeman heeft een contract tot medio 2022 en de uitslag van de verkiezingen is dus zeker wel van belang. De Nederlander kreeg zaterdag de vraag wat hij in een eventueel gesprek met de kandidaten over de toekomst en mogelijke winterse versterkingen zou zeggen. “Dat zou ik in dat geval eerst tegen hen moeten zeggen. Het is nog helemaal niet aan de orde. Het is logisch dat we dat eerst intern bespreken”, hield Koeman het kort.

Sergiño Dest

Koeman doet zondagmiddag tegen Osasuna weer een beroep op Lionel Messi en Frenkie de Jong. Beide spelers reisden midweeks niet mee voor de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League om rust te pakken in het drukke programma. "Ze hebben goed kunnen uitrusten. Dit zijn spelers die bijna alle wedstrijden spelen, ook met hun nationale elftal. We willen niet dat ze blessures oplopen, daarom bleven ze thuis." Koeman weet nog niet zeker of Sergiño Dest, die scoorde in Kiev, fit is. Hij hield lichte klachten over aan het Champions League-duel. "Hij heeft goed getraind, maar we wachten tot de wedstrijddag. Het is niks ernstigs, hij kwam vermoeid uit de wedstrijd tegen Kiev met wat last van zijn been. We gaan geen risico met hem nemen. Als hij zich niet goed voelt, speelt iemand anders."