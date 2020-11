Clarence Seedorf adviseert: ‘Ik zou niet vertrekken als ik hem was’

Clarence Seedorf denkt dat Christian Eriksen nog steeds kan slagen bij Internazionale. De oud-speler van onder meer de Milanese topclub, vraagt om meer geduld met de middenvelder, die in januari van dit jaar van Tottenham Hotspur overkwam en sindsdien niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. Na 22 duels in de Serie A staat de teller van de Deen slechts op twee assists en één doelpunt. "Op dit moment zit hij misschien in een fase waarin hij niet presteert zoals we van hem gewend zijn, maar ik zou niet vertrekken als ik hem was."