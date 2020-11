Mike Verweij checkt gerucht bij Ajax: ‘Het is logisch dat hij wordt gevolgd’

Perr Schuurs wordt al weken met Liverpool in verband gebracht en volgens de laatste berichten zou de Engelse topclub zich zelfs al met een bod van dertig miljoen euro bij directeur voetbalzaken Marc Overmars hebben gemeld. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf spreekt dat op de website van zijn werkgever resoluut tegen. Liverpool zou zelfs niet geïnformeerd hebben naar de voorwaarden om de 21-jarige centrumverdediger van de Amsterdamse club over te nemen.

“Er wordt een bedrag van dertig miljoen euro aangehangen. Ik denk dat Marc Overmars, als hij de kans krijgt, dat onmiddellijk zou doen. Ik heb gecheckt bij Ajax, maar er is geen concrete interesse van Liverpool. Dus dat wordt met een korreltje zout genomen.” Verweij ontkent ook dat er sprake is van oriënterende belangstelling. “Ik weet wél dat de delegatie van Liverpool na de Champions League-wedstrijd tegen Ajax onder de indruk was van Schuurs. Die wedstrijd speelde hij ook best goed.”

“Dan verschijnt er een verhaal dat hij op een lijstje staat, maar daar staan dan weer vijftig spelers op. En dat hij gevolgd wordt, een jonge jongen die tegen het Nederlands elftal aan zit, dat is natuurlijk ook best logisch.” Ajax en Liverpool staan volgende week in de Champions League tegenover elkaar. Een belangrijke ontmoeting voor Schuurs als hij zich wil profileren, merkte presentator Pim Sedee op. Verweij reageerde gekscherend dat Liverpool in aanloop naar het duel op Anfield ‘de Guus Hupperts-tactiek’ zou kunnen gebruiken, verwijzend naar een situatie van bijna zeven jaar geleden.

Toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer liet juist in aanloop naar een competitiewedstrijd met Roda JC Kerkrade weten dat de Amsterdamse club serieus nadacht over de komst van Hupperts. Dat zette kwaad bloed bij de Limburgers, die Ajax van ‘een staaltje psychologische oorlogsvoering’ betichtten. Hupperts, nu spelend voor VVV-Venlo, ging uiteindelijk niet in de winterse transferperiode naar Ajax en verbond zich een half jaar later aan AZ. “Zou Ajax daar gevoelig voor zijn?”, merkte Sedee op. Verweij en Valentijn Driessen, bijna in koor: “Ajax misschien niet, maar Schuurs wellicht wel.”

Schuurs werkte in mei 2017 overigens al eens een stage af bij Liverpool, een periode die vooral bedoeld was als kennismaking. De verdediger trainde enkele dagen mee met het hoogste jeugdteam van the Reds en kwam in enkele oefenduels in actie. Uiteindelijk verliet hij Fortuna Sittard een jaar later voor Ajax, waarmee naast Liverpool ook onder meer RB Leipzig, Tottenham Hotspur en PSV misgrepen.

In zijn eerste seizoen bij Ajax kwam Schuurs voornamelijk in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbaljaargang erop kreeg hij door het vertrek van Matthijs de Ligt meer speelminuten in de hoofdmacht, al bleek Joël Veltman een geduchte concurrent. Na het zomerse vertrek van laatstgenoemde naar Brighton & Hove Albion heeft Schuurs zijn kans in het hart van de Amsterdamse defensie gegrepen. Dit seizoen speelde hij voorlopig twaalf officiële wedstrijden voor Ajax.