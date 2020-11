AD: Ten Hag gooit opstelling Ajax om voor duel met FC Emmen

Ajax-trainer Erik ten Hag gaat zijn opstelling voor het duel van vanavond met FC Emmen (18.45 uur) op meerdere posities wijzigen, zo verwacht het Algemeen Dagblad. De krant verwacht dat de coach rust geeft aan een aantal spelers. Onder meer Sean Klaiber, Quincy Promes en Lisandro Martínez lijken zich op te kunnen maken voor een basisplaats op De Oude Meerdijk.

Ajax kwam afgelopen woensdag nog in actie in de groepsfase van de Champions League tegen FC Midtjylland. Noussair Mazraoui, Davy Klaassen en Zakaria Labyad hadden in aanloop naar dat duel klachten, maar konden toch aan de aftrap verschijnen. Ajax won met 3-1, maar zag Daley Blind uitvallen met een blessure. Ten Hag zei na afloop dat de blessure van de linkspoot meevalt. Hij zal naar verwachting gespaard in Emmen, waar hij links in de achterhoede vervangen wordt door Martínez.

Op de rechterkant zal Klaiber voor de tweede keer als Ajacied aan de aftrap verschijnen. In de voorhoede lijkt Dusan Tadic rust te krijgen met oog op de wedstrijd van aanstaande dinsdag in en tegen Liverpool. Daar profiteert Promes van, zo lijkt het. De Oranje-international worstelt dit seizoen met zijn vorm en moet daardoor genoegen nemen met een bijrol. Antony, die tegen Midtjylland niet in actie kwam, keert volgens de krant op de rechterflank terug in de basis als vervanger van David Neres.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Promes.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Wiedwald; Bijl, Van Rhijn, Veendorp, Araujo, Cavlan; Tibbling, Jansen, Chacón; De Leeuw, Laursen.