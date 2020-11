Gyrano Kerk laat Ajax buiten top drie: ‘Ik De Kuip hoor ik mezelf niet eens’

FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk denkt dat Feyenoord de meest fanatieke aanhang heeft van alle clubs in de Eredivisie. Dat vertelt de aanvaller in gesprek met Soufiane Touzani in zijn televisieprogramma Tiki Taka Touzani. Ajax neemt hij niet op in zijn top drie van clubs met meest fanatieke aanhang. “Nee, daar heb je gewoon veel mensen.”

Kerk noemt De Graafschap als nummer drie van clubs met de meest fanatieke aanhang. “Maar dat is geen Eredivisie, sorry. Maar die fans zijn me wel bijgebleven. Dan zet ik PSV op drie. FC Utrecht op twee en Feyenoord op één, qua fanatieke aanhang.” Kerk laat weten niet onder de indruk te zijn van de supporters in de Johan Cruijff ArenA. In De Kuip is dat een ander verhaal. “Als ik daar wat zei, hoorde ik mezelf niet eens. En je krijgt woorden naar je toegesmeten, je weet toch, dat kunnen we niet eens op camera zeggen. Daar gaat het er echt super fanatiek aan toe. Het is wel super intimiderend als je daar komt. De thuisploeg heeft daar echt heel veel profijt van gehad, denk ik.”

Kerk liep afgelopen zomer een transfer naar Leeds United mis. Hij baalt er meer van dat hij de stap niet heeft kunnen maken dan het feit dat de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord niet door kon gaan. “Ik denk dat dat wel het pijnlijkste was”, aldus Kerk over de transfer die hij niet maakte. “2020 was een heel raar jaar. Het begint al met het niet doorgaan van de bekerfinale en dan wordt ook de competitie niet uitgespeeld.” Toen de transferperiode afgelopen zomer aanbrak, informeerden diverse clubs naar de diensten van Kerk. “Een aantal clubs kwam ook met een bod bij FC Utrecht. Het begon moeilijk en toen kreeg ik ook het gevoel dat het echt heel moeilijk zou worden om weg te komen.”

FC Utrecht hield vast aan een transfersom van tien miljoen euro. Dat bedrag was voor de geïnteresseerde partijen te hoog. “Ze vroegen heel veel, vooral ook omdat ze het team bij elkaar wilden houden. In verband met het vijftigjarig bestaan van de club wilden ze er een heel mooi seizoen van maken. Als ze mij los zouden laten, zou ik echt voor de hoofdprijs weggaan. Die hoofdprijs was wel echt heel hoog.”