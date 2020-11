Barcelona zwaait uitblinker tegen Dynamo Kiev mogelijk uit in januari

Carles Aleña gaat Barcelona in januari mogelijk verlaten. De middenvelder staat namelijk in de serieuze belangstelling van Real Betis, zo meldt Mundo Deportivo. De club uit Sevilla huurde de 22-jarige middenvelder in de eerste helft van dit jaar al van Barcelona en het is niet ondenkbaar dat hij in de komende transferperiode weer voor een halfjaar wordt uitgezwaaid.

Trainer Manuel Pellegrini kan wel een extra middenvelder gebruiken. Real Betis hoopt op een winterse versterking nu Sergio Canales voorlopig uit de roulatie is. De middenvelder raakte de afgelopen interlandperiode geblesseerd aan zijn knie in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Duitsland. Aleña, wiens contract in het Camp Nou doorloopt tot medio 2022, is naar verluidt in beeld om de afwezigheid van Canales op te vangen.

Barcelona en Aleña zouden open staan voor een verhuurperiode. De controlerende middenvelder is onder trainer Ronald Koeman veroordeeld tot een bijrol. Met Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Miralem Pjanic en Riqui Puig heeft de trainer genoeg opties op het middenveld. Afgelopen dinsdag maakte Aleña de negentig minuten vol in de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League.

In Oekraïne kreeg hij het vertrouwen van de trainer bij afwezigheid van Frenkie de Jong, die rust kreeg en net als Lionel Messi achterbleef in Barcelona. Aleña had tegen Dynamo Kiev een passnauwkeurigheid van 99 procent: 113 van zijn 114 verstuurde passes kwamen aan. Geen enkele andere ploeggenoot heeft dat aantal dit seizoen gehaald in het miljardenbal. De Jong had in de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev een passnauwkeurigheid van 98 procent.