Verweij streept Van Aanholt door en noemt opvallende optie voor Ajax

Nicolás Tagliafico is volgens De Telegraaf akkoord met een nieuw Ajax-contract tot medio 2023, waardoor hij het seizoen hoe dan ook afmaakt in de Johan Cruijff ArenA. Clubwatcher Mike Verweij verwacht dat de Argentijn na dit seizoen vertrekt uit Amsterdam. Patrick van Aanholt werd in de wandelgangen genoemd als kandidaat om de Argentijn op te volgen, maar Verweij denkt aan een andere Nederlandse linksback die niet in de Eredivisie speelt.

"Misschien wordt Jetro Willems een hele interessante speler”, zegt Verweij in een podcast van de krant. Willems “Hij is komende zomer transfervrij. Overmars heeft een keer gezegd dat hij heel geïnteresseerd is in spelers van het Nederlands elftal. Ze zijn nu heel erg op de Zuid-Amerikaanse toer, maar ze willen toch een bepaald percentage Nederlandse spelers in het Ajax-elftal hebben.” De 26-jarige linksback, goed voor 22 interlands, heeft een aflopend contract bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club verhuurde hem vorig seizoen aan Newcastle United, waar hij een zware knieblessure opliep.

Willems, die nog geen aanbieding heeft gehad van de Bundesliga-club om zijn contract te verlengen, is nog altijd herstellende. Aan Voetbal International liet hij onlangs weten dat hij hoopt in december zijn rentree te maken. “Ik kan al spelen, maar we doen het rustig aan. Ik heb natuurlijk een grote blessure gehad. Veel spelers zijn te vroeg begonnen en weer geblesseerd geraakt. Ik wil mijn tijd nemen en goed terugkomen. Hiervoor heb ik ook al twee knieblessures gehad, dus nu moet het gewoon goed zijn", legt hij uit.

Verweij denkt niet dat directeur spelerszaken Marc Overmars gaat proberen om Van Aanholt naar Ajax te halen. “Hij werd afgelopen zomer gewogen en niet goed genoeg bevonden”, stelt Verweij. “Misschien dat Van Aanholt de komende periode wel in beeld komt. Maar afgelopen zomer is hij in beeld geweest en toen werd hij niet goed genoeg bevonden. Dus het zou me verbazen als hij nu ineens wel goed genoeg wordt bevonden. Dat was hij niet, maar ik kijk er niet van op als dingen veranderen.”

Voorlopig is Tagliafico de linksback van Ajax. De Argentijns international kon afgelopen zomer vertrekken, maar er meldde zich geen club waar hij zijn huidige werkgever voor wilde verlaten. “Er was wel belangstelling. Onder meer Peter Bosz was heel serieus met Bayer Leverkusen", vertelt Verweij. "Maar Ajax heeft zich dusdanig omhoog gewerkt, ook qua salaris, dat hij bij Leverkusen Europa League moest gaan spelen voor ongeveer hetzelfde salaris als in Amsterdam.”

Volgens Verweij is Tagliafico ‘heel selectief’ in zijn keuze voor een nieuwe club. Ajax zal na dit seizoen meewerken aan een transfer. “Er is een bedrag afgesproken, en ik weet het niet precies, maar dat zal weer om en nabij de twintig miljoen zijn. Overmars is zelf speler geweest en dat is in het voordeel van de speler. Hoewel Overmars een bikkelharde zakenman is, werkt hij gewoon mee als iemand iets heeft gedaan voor Ajax, zichzelf heeft bewezen en een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de club”, aldus Verweij.