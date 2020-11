Erwin Koeman: ‘Toen ik het na de operatie zelf zag, schrok ik me rot’

Nadat Ronald Koeman eerder dit jaar een hartaanval kreeg, onderging broer Erwin een maand later een openhartoperatie. De broer van de trainer van Barcelona had vanwege hartproblemen in de familie om een check in het ziekenhuis gevraagd. Zijn cardioloog constateerde dat het niet goed zat in belangrijke aders bij zijn hart en dus was een ingreep noodzakelijk. Inmiddels is de 59-jarige Koeman weer volledig fit en klaar voor een nieuwe uitdaging als trainer.

Omdat vader Martin overleed aan hartproblemen en zijn moeder er al een paar keer op had aangedrongen, vroeg Erwin Koeman in het voorjaar om een check in het ziekenhuis. “Die zou ik op 2 april krijgen, maar die werd uitgesteld door corona”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Eigenlijk wilde ik het al veel eerder doen, maar ik zat steeds in het buitenland als trainer. Bij Southampton, bij Everton, bij Fenerbahçe, bij de nationale ploeg van Oman. Toch moest het gebeuren, omdat Ronald en ik erfelijk belast zijn.”

De zaak kwam in een stroomversnelling door een levensbedreigende gebeurtenis begin mei. “Zondagochtend 3 mei belde Ronald me om ons te feliciteren met Len (zoon van Erwin Koeman, red.), die jarig was. Hij zei dat hij naar Volendam ging fietsen, dat was heen en terug zo’n negentig kilometer. Het was slecht weer ook. Ik zei: ’Je bent gek, man.’ ’s Avonds hoorde ik dat hij een hartaanval had gekregen.” Een dag later belde Erwin met het ziekenhuis. “Ik zei: ’Hoor eens, ik weet dat ik moet wachten voor dat onderzoek, maar jullie kennen mijn situatie en nu heeft mijn broer ook nog een hartaanval gehad.’”

Een week later werd hij onderzocht in het ziekenhuis. Alles leek in orde, maar toch zat het de oud-speler van onder meer KV Mechelen en PSV niet helemaal lekker. “Ik vroeg zelf om een ct-scan, ik wilde weten hoe het met mijn aderen was. De cardioloog begreep het gelukkig, gelet op onze familiehistorie.” De scan werd uitgevoerd en de cardiologen ontdekten verkalking in een belangrijke ader. “Ze hadden geen goed nieuws. Een openhartoperatie voor een omleiding was noodzakelijk.”

Koeman werd geopereerd en heeft daar volgens de krant een litteken ‘zo groot als een roze stropdas’ over zijn hele borstkas aan overgehouden. “Toen ik het drie dagen na de operatie zelf zag, schrok ik me rot”, aldus Koeman. De oud-voetballer herstelde snel en ging na vier dagen alweer wandelen. Mentaal en fysiek heeft hij er naar eigen zeggen niets aan overgehouden. “Al moet je de papieren die je meekrijgt na de operatie niet lezen, anders word je alsnog bang.” Inmiddels geniet Koeman weer van de kleinste dingen in het leven, vertelt hij: “Vier keer in de week ga ik in m’n eentje fietsen. Dan rijd ik naar Oirschot, haal ik in deze coronatijd een kop koffie bij de bakker en ga ik op een bankje bij de kerk buiten zitten. Klein geluk? Groot geluk! Héérlijk.”