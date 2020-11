De Telegraaf: Mohamed Ihattaren een stap dichter bij Ajax

Mohamed Ihattaren wordt door Mike Verweij van De Telegraaf opnieuw aan Ajax gelinkt. Volgens de journalist ligt de aanvallende middenvelder door zijn situatie bij PSV onder het vergrootglas bij Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de Amsterdammers. Toch gelooft Verweij dat een transfer van Ihattaren naar Ajax 'heel moeilijk' wordt.

Verweij komt terug op een eerdere opmerking van Ihattaren in het programma van Andy van der Meijde. Daarin zei de achttienjarige offensieve middenvelder Ajax 'een mooie club' te vinden. "Die opmerking van Ihattaren, dat doe je normaal gesproken niet, als je lekker in je vel zit", zegt Verweij in de podcast Kick-off van zijn krant. "Ook uit respect naar PSV en de supporters van PSV doe je dat normaal gesproken niet. Dat doe je alleen als je niet lekker in je vel zit, of toch een beetje wil prikken."

Het lijkt niet te boteren tussen trainer Roger Schmidt en Ihattaren. "Dat is wel iets wat ze heel nauwlettend in de gaten houden bij Ajax, ook als iemand zo'n voorzet geeft", vervolgt Verweij. "Al denk ik wel dat het heel moeilijk zal zijn om hem naar Ajax te halen, want hij zei zelf: 'Ik wil de duurste PSV-speler ooit worden.' Is Ajax bereid om dat te doen? Maar hij zet natuurlijk wel de deur naar Ajax op een kier." Met een dergelijke aankoop zou Ajax 'het Bayern München van Nederland' kunnen worden. "Bayern koopt ook bij alle concurrenten de grote spelers weg. Misschien moeten ze dat een keer proberen."

Ihattaren zat donderdag op het laatste moment niet in de wedstrijdselectie voor het duel met PAOK Saloniki (3-2 winst). Schmidt verklaarde dat Ihattaren niet fit uit de wedstrijd van zondag tegen FC Twente (1-1) was gekomen, maar Verweij zet vraagtekens bij het verhaal. "Hij had het woensdag op de persconferentie kunnen zeggen, maar als dat na Twente-uit al aangegeven is, kun je zelfs op maandag met een stukje op de website komen, van: 'Hij is ziek geweest en het heeft toch wat meer impact gehad dan gedacht. Hij is er niet bij deze week en wordt even uit voorzorg aan de kant gehouden.' Maar dat is allemaal niet gebeurd, dus daar is iets op het laatste moment gebeurd."