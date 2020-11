Almere City neemt koppositie niet over; misser Piroe wordt Jong PSV fataal

Almere City FC is er vrijdagavond niet in geslaagd om de leiding te nemen in de Keuken Kampioen Divisie. De dit seizoen verrassende ploeg van trainer Ole Tobiasen speelde in een vermakelijk duel gelijk met FC Volendam (2-2) en moet SC Cambuur op doelsaldo voor zich dulden. In het andere duel wist Helmond Sport een nipte overwinning te boeken tegen Jong PSV: 1-0. Joël Piroe miste namens de beloften van de Eindhovenaren in de slotfase een enorme kans.

FC Volendam - Almere City FC 2-2

In een aantrekkelijk was het Volendam dat al na acht minuten spelen de score opende. Samuele Mulattieri ontving een prachtige dieptepass over circa vijftig meter en schoot de bal na een geweldige aanname hard binnen: 0-1. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong; ruim tien minuten na de openingstreffer kwamen de bezoekers al langszij. Mees Kaandorp kreeg de bal net buiten het zestienmetergebied aangespeeld en leverde met buitenkant rechts een fraaie steekbal af bij Thomas Verheydt; de spits hield zijn hoofd koel en schoof de bal langs de doelman van Almere: 1-1.

Ook na de rust bleven beide teams aanvallen en dat leverde opnieuw veel spektakel op. In de 68e minuut kwamen de Volendammers opnieuw op voorsprong via een schitterend afstandsschot van Jari Vlak. De middenvelder kreeg de bal buiten de zestien aangespeeld en schoot vervolgens op overtuigende wijze de 2-1 binnen. Het antwoord van Almere City kwam tien minuten voor tijd toen Verheydt een op maat afgeleverde voorzet van invaller Xian Emmers binnenkopte: 2-2.

Helmond Sport - Jong PSV 1-0

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Helmond Sport. Karim Loukili legde de bal terug op Lance Duijvestijn, die zijn poging vanuit kansrijke positie gekraakt zag worden. Vlak daarna kwam Nigel Thomas namens Jong PSV vrij voor doelman Stijn van Gassel, die redding bracht. Nadat PSV-spits Joël Piroe een schietkans een meter naast mikte, scoorde Helmond op slag van rust.

Loukili passeerde verdediger Mees Kreekels op de linkerflank buitenom en vond met een hard schot prachtig de verre kruising: 1-0. Een kwartier na rust werd een gevaarlijke poging van Loukili knap gekeerd door doelman Maxime Delanghe. Piroe had in de slotfase de gelijkmaker moeten maken. De centrumspits leek bij de tweede paal eenvoudig in te kunnen schieten, maar maaide hoog over.