Wout Weghorst imponeert in knotsgekke wedstrijd tegen Werder Bremen

Wout Weghorst heeft vrijdagavond opnieuw bewezen van enorme waarde te zijn voor VfL Wolfsburg. Die Wölfe gaven tegen Werder Bremen in een knotsgek duel twee keer de voorsprong uit handen, maar dankzij twee doelpunten van Weghorst wonnen ze alsnog: 5-3. Wolfsburg klimt door de felbevochten zege naar de vijfde plek; Weghorst staat na negen gespeelde duels op zes doelpunten in de Bundesliga.

In de negende minuut bereikte Yuya Osako namens Werder Bremen de achterlijn over links, waarna Leonardo Bittencourt zijn voorzet alert binnen liep: 0-1. Een droge knal van Bote Baku vanaf de rand van de zestien betekende een klein kwartier later de 1-1. John Brooks kopte de bal enkele minuten later uit een voorzet van Josip Brekalo hard binnen, waardoor Wolfsburg de leiding nam: 2-1.

Werder Bremen knokte zich na ruim een half uur terug en kwam via Kevin Mohwald op gelijke hoogte. De middenvelder kopte uit een hoekschop werkelijk fenomenaal binnen, door de bal een enorme boog mee te geven: 2-2. Eén minuut later liet Weghorst zich gelden. De centrumspits van Wolfsburg zag de bal van de voet schieten bij ploeggenoot Admir Mehmedi en gleed vanaf ongeveer elf meter alert binnen: 3-2.

Direct in de tweede helft gaf Wolfsburg zijn zege andermaal weg. Milot Rashica verstuurde vanaf de linkerflank een lage voorzet, die door Brooks, in de eerste helft nog goed voor de 2-1, zeer ongelukkig in eigen doel werd gelopen: 3-3. Opnieuw ging Wolfsburg op zoek naar de voorsprong en daar slaagde de thuisploeg een kwartier voor tijd in. Jérôme Roussillon verstuurde vanaf links een hoge voorzet, die door de vrije Weghorst hard en via de onderkant van de lat werd ingekopt: 4-3. In de slotfase moest Werder met tien man verder door de tweede gele kaart van Mohwald, waarna Bartosz Bialek er op de counter nog 5-3 van maakte.