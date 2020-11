Gedrag van Noa Lang leidt tot irritatie: ‘Dan vind je jezelf wel heel goed’

Noa Lang is in België enigszins in opspraak geraakt vanwege zijn gedrag deze week in de Champions League. De aanvaller van Club Brugge werd tegen Borussia Dortmund (3-0 nederlaag) na 74 minuten van het veld gehaald en reageerde daarop gepikeerd. Analist Gert Verheyen maakt bij Proximus Sports gehakt van het gedrag van de voormalig Ajacied.

Hoewel Club Brugge toen al op een kansloze 3-0 achterstand stond, ging Lang met veel misbaar van het veld. “Er lopen wel wat jongens met ‘maniertjes’ rond bij Club Brugge”, merkt Verheyen op. Daarbij doelt de voormalig Belgisch international onder meer op het gedrag van Lang bij zijn wissel. "En dan heb je het volgens mij nog altijd niet begrepen."

"Als je op Champions League-niveau zo wordt weggespeeld en je gaat naar de kant zoals Lang dat doet...", vervolgt Verheyen. "Tja, dat zijn dingen waarmee je eigenlijk zegt: 'Ik vind mezelf wel heel goed.' Als je de wedstrijd tegen Dortmund dan bekijkt en de spelers van Club Brugge raken geen knikker... Dan moet je Lang zijnde rustig van dat veld komen en je misschien gewoon gaan douchen."

Verheyen gaat ook inhoudelijk in op de prestatie van Lang. "Dortmund overpowerde Club ook. Spelers werden simpelweg aan de kant gezet. Hoe de 1-0 ontstaat: een lange bal van doelman Simon Mignolet op Lang, die in duel moest gaan met Mats Hummels. Tja, daar is niet eens sprake van een duel." Doordat Lang het duel verloor nam Dortmund het balbezit over, waarna Jadon Sancho met een voorzet vanaf links Erling Braut Haaland in staat stelde te scoren.