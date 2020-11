Van der Gijp ziet optie voor Oranje: ‘Hij heeft in alles meer dan Van de Beek’

Ryan Gravenberch heeft met zijn optreden in de Champions League tegen FC Midtjylland grote indruk gemaakt op de analisten van Veronica Inside. René van der Gijp gelooft dat de achttienjarige middenvelder van Ajax snel in het Nederlands elftal terechtkomt en vergelijkt hem met Donny van de Beek van Manchester United.

"Hij heeft in alles meer dan Donny van de Beek", stelt Van der Gijp. "Meer uitstraling, meer lengte, mooie loop, een mooie speler om naar te kijken." Ook Johan Derksen heeft genoten van Gravenberch, die tegen Midtjylland (3-1 winst) met een prachtig afstandsschot de score opende. "Ik denk dat Gravenberch absoluut het grootste talent is wat we hebben in Nederland", zegt Derksen. "Ik heb nog nooit een jongen van achttien jaar zo volwassen zien voetballen. Die is zijn tijd qua leeftijd ver vooruit."

Derksen hoopt dat Gravenberch, die in juni zijn contract verlengde tot medio 2023, bij Ajax blijft. "Als ik die jongen zou moeten adviseren zou ik altijd zeggen: blijf nog maar eens twee jaar bij Ajax. Bij Ajax kun je altijd spelen, dat is een voordeel voor hem. Je kunt veel ervaring opdoen, ook op internationaal niveau. Gaat hij nu naar een grote club, dan zie je wat er met spelers daarheen gegaan zijn is gebeurd."

Andere spelers, onder wie Lassina Traoré, vielen wat Van der Gijp betreft uit de toon bij Ajax. "Die spits is niet echt een Ajax-speler", vindt de oud-rechtsbuiten. "Een stormram, totaal niet verfijnd. Nou is dat op zich niet erg, maar dan moet je er wel gewoon dertig inschieten. Die schiet hij er niet in." Ook Zakaria Labyad speelde niet goed, zo oordeelt Derksen. "Als ik naar Labyad kijk heb ik altijd zoiets van: dat is een FC Utrecht-speler."