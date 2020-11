FC Twente is terug op aarde na verrassende nederlaag tegen RKC

FC Twente heeft vrijdagavond tegen RKC Waalwijk verrassend zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. De thuisploeg had een sterk openingsoffensief, maar het waren de Brabanders die halverwege de eerste helft op 0-1 kwamen via Cyril Ngonge. Ola John speelde met zijn een assist hoofdrol en ook bij de tweede Waalwijkse goal gaf de aanvaller een beslissende pass op doelpuntenmaker Finn Stokkers: 0-2. Door de nederlaag verzuimen de Enschedeërs de top vijf binnen te treden; RKC klimt dankzij de driepunter voorlopig naar de elfde plek op de ranglijst.

Al na zes minuten spelen produceerde Twente de eerste grote kans van de wedstrijd. Danilo Pereira was dichtbij de openingstreffer nadat hij de bal uit een corner ontving, maar de clubtopscorer had pech met zijn schot en raakte de paal. Na zestien minuten spelen waren de Tukkers opnieuw dichtbij een doelpunt. Ibrahim Dervisoglu kreeg een geweldige pass en nam de bal aan in het strafschopgebied, maar de vleugelaanvaller zag zijn inzet in de korte hoek gepareerd worden door doelman Kostas Lamprou.

Tegen de verwachtingen en de verhoudingen in waren het echter de bezoekers die na 22 minuten spelen de score openden. Ola John kapte in het zestienmetergebied tot tweemaal toe zijn directe tegenstander uit en leverde een voorzet op maat af bij Ngonge; de rechtsbuiten aarzelde niet en volleerde de bal in de korte hoek hard langs Joël Drommel: 0-1. Nog geen tien minuten later was het opnieuw RKC dat toesloeg na een gigantische blunder Kik Pierie. De centrale verdediger kreeg de bal ingespeeld van zijn doelman en treuzelde enorm, waarna John dankbaar profiteerde van het gestuntel. De aanvaller leverde de bal vervolgens af bij Finn Stokkers die vanaf rand zestien het leer genadeloos tegen de touwen werkte: 0-2.

Na de rust ging de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de Enschedeërs slaagden er niet in om de muur van de Waalwijkers te slechten. Jans probeerde halverwege het tweede bedrijf met een driedubbele wissel nog een doorbraak te forceren, zonder al te veel succes. Wel kwam Alexander Jeremejeff nog oog in oog te staan met Lamprou, maar de doelman bracht uitstekend redding op de inzet van de vervanger van Pereira. In de slotfase was het RKC zelfs nog dichtbij de 0-3, maar Richard van der Venne verzuimde de goed keepende Drommel te verschalken.