Cambuur dankzij knappe comeback terug op koppositie; NAC verliest punten

SC Cambuur staat weer bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam op achterstand tegen FC Den Bosch, maar toonde veerkracht en won uiteindelijk vrij eenvoudig: 3-1. In het andere duel leed NAC Breda, nummer vier van de competitie, duur puntenverlies tegen TOP Oss, onder meer door een gemiste penalty van Mario Bilate.

SC Cambuur - FC Den Bosch 3-1

Al in de tweede minuut miste Rik Mulders een grote kans namens FC Den Bosch, waarna Cambuur het initiatief greep. De Friezen doken meerdere keren gevaarlijk op, maar zagen Den Bosch op voorsprong komen. Een goede voorzet van Ryan Trotman kon van dichtbij worden ingetikt door Kevin Felida: 0-1. Robert Mühren miste direct daarna een enorme kans door op doelman Wouter van der Steen te schieten, terwijl Den Bosch een grote kans voor Felida gemist zag worden. Op slag van rust kwam Cambuur op gelijke hoogte. Giovanni Korte zette een dribbel in en rondde die met een fraaie boogbal goed af: 1-1.

Cambuur had al direct na rust de voorsprong kunnen pakken, maar Mühren miste uit de rebound na een poging van Calvin Mac-Intosch. Felida liet de bal in de eigen zestien zomaar van de voet springen, waardoor Issa Kallon hem oppikte. De aanvaller werd nog gestuit door door Van der Steen, maar in de rebound tikte Mühren deze keer wél alert binnen: 2-1. Cambuur bleef daarna sterk en besliste het duel in de 84ste minuut. Kallon kreeg de bal gelukkig mee in de diepte, dribbelde de zestien binnen en zocht beheerst de verre hoek uit: 3-1.

TOP Oss - NAC Breda 0-0

NAC Breda moest het stellen zonder Sydney van Hooijdonk, die enkele uren voor de wedstrijd door een glazen douchedeur stapte. Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht en hadden moeite om grote kansen af te dwingen. Rick Stuy vd Herik schoot namens TOP Oss al vroeg in de wedstrijd in de handen van doelman Nick Olij, terwijl Nick Venema bij de beste schietkans voor NAC uit de eerste helft over schoot.

TOP Oss was een kwartier na rust dichtbij de openingstreffer. Ruben Roosken zette vanaf links voor op Dennis van der Heijden, die zijn fraaie volley op de paal zag belanden. NAC kreeg een kwartier voor tijd een penalty, nadat Mario Bilate licht werd vastgepakt bij een hoekschop. De spits ging zelf achter de bal staan, maar faalde vanaf elf meter. Bilate kopte in de absolute slotfase nog op de lat, waardoor NAC dure punten verspeelt.