Oranje Leeuwinnen volstrekt kansloos tegen oppermachtige Amerikaansen

De Oranje Leeuwinnen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd om revanche te nemen op de Verenigde Staten voor de verloren WK-finale van 2019. Nederland ging in het Rat Verlegh Stadion in Breda volstrekt kansloos met 0-2 onderuit. De defensie van Oranje kon nog lang standhouden, toch kwamen de Amerikaansen via Lynn Williams en Kristie Mewis twee keer tot scoren. Nederland zette daar nauwelijks iets tegenover.

De Verenigde Staten begonnen zonder sterspeelsters Alex Morgan en Megan Rapinoe aan de herhaling van de WK-finale; bij Nederland was spits Vivianne Miedema de belangrijkste afwezige. De nummer één en vier van de wereldranglijst begonnen terughoudend aan de vriendschappelijke wedstrijd, al waren het de bezoeksters die duidelijk het initiatief namen. De eerste serieuze kans kregen de VS na zeventien minuten spelen. Lynn Williams ontving de bal in het strafschopgebied en kapte haar directe tegenstander uit, waarna de rechtsbuiten op een haar na het doel miste met een geplaatst schot.

In de 29e minuut dacht de ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski de score te openen. Christen Press omspeelde eenvoudigerwijs Sari van Veenendaal en rondde keurig af nadat ze een splijtende steekbal ontving vanuit het middenveld, maar de grensrechter keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. Lang zag het ernaar uit dat er in de eerste helft niet meer gescoord zou worden, maar op slag van rust sloeg de uitploeg dan toch toe. Lieke Martens leed, niet voor het eerst, gevaarlijk balverlies op de helft van de tegenstander en de VS waren razendsnel in de omschakeling. Rose Lavelle werd bereikt op de rand van het zestienmetergebied en de middenvelder krulde de bal vervolgens fraai langs Van Veenendaal: 0-1.

In de tweede helft besloot de wereldkampioen de voet van het gaspedaal te halen, waardoor de Leeuwinnen iets meer lucht kregen. Toch was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die zelf overigens afwezig was vanwege familieomstandigheden, niet bij machte om door de Amerikaanse defensie te breken. Het duel kende zeker in de tweede helft weinig hoogtepunten, totdat de gasten na 71 minuten spelen de genadeklap uitdeelden. Na een verre uittrap van de Amerikaanse doelvrouw belandde de bal bij Kristie Mewis: de ingevallen middenvelder kwam oog in oog met Van Veenendaal te staan en faalde niet: 0-2. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kropen de Oranje-vrouwen nog door het oog van de naald; invalster Morgan zag haar doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.