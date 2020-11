Lewis Baker schiet Trabzonspor met prachtige vrije trap uit gevarenzone

Trabzonspor heeft vrijdag dankzij Lewis Baker voor de tweede keer op rij weten te winnen in de Turkse Süper Lig. De manschappen van trainer Abdullah Avci waren dramatisch begonnen aan de competitie, maar vinden zich dankzij een nipte overwinning bij Ankaragücü (0-1) terug op de twaalfde plek van de ranglijst. Trabzonspor heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan de meeste concurrenten.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op slag van rust van de voet van Baker. De middenvelder, die bekendstaat als specialist, mocht van een meter of 25 aanleggen bij een vrije trap. De Engelsman raakte de bal vol en zag hem schitterend in de kruising vliegen: 0-1. Het was voor Baker, die in het verleden ook bij Vitesse regelmatig scoorde uit een standaardsituatie, zijn eerste doelpunt in dienst van Trabzonspor. In de slotfase kreeg João Pereira zijn tweede gele kaart, maar de bezoekers hielden met tien man stand tegen Ankaragücü.

