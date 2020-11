Olympique Lyon zet Houssem Aouar uit selectie en licht reden toe

Houssem Aouar doet niet mee aan de wedstrijd van Olympique Lyon zondag tegen Stade de Reims. De 22-jarige middenvelder is door trainer Rudi Garcia om disciplinaire redenen uit de selectie verbannen, zo meldt de oefenmeester op de persconferentie. Aouar zette zich onvoldoende in op de training en weigerde deel te nemen aan een oefening.

Aouar werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, die uiteindelijk afketste. De middenvelder zat tegen Angers (0-1 winst) negentig minuten op de bank en gedroeg zich daarna onprofessioneel op de training. "Ik ga deze vraag maar één keer beantwoorden", gaat Garcia vrijdag in op de situatie van Aouar, een van zijn sterspelers. "Ik heb voorgesteld om een straf op te leggen, waarna door de club is besloten om hem uit de selectie te zetten. Ik respecteer die beslissing."

Garcia komt op de persconferentie terug op een eerdere kwestie rond Melvin Bars en Rayan Cherki. "We moeten zaken als die van Aouar intern oplossen. We hebben al eerder te maken gehad met 'fake news' rond Cherki en Bard", doelt hij op het in Frankrijk verspreide nepnieuws dat het tweetal na hun wissel tegen Angers direct naar de kleedkamer waren gegaan.

Garcia is van mening dat de Franse pers te weinig oog heeft voor de uitstekende prestaties van Lyon. "Met dertien uit vijftien mogelijke punten zou het misschien wel ergens anders over kunnen gaan. Je moet fair zijn." Het is nog onzeker of Lyon komende zondag kan beschikken over Memphis Depay. De centrumspits kreeg tegen Angers volgens Garcia 'een tik', al speelde hij het duel wel uit. "Maar hij zou het moeten redden voor zondag", aldus de oefenmeester.