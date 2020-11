Uitblinker van Ajax uitgeroepen tot Speler van de Week in Champions League

Dusan Tadic is op de website van de UEFA verkozen tot Speler van de Week in de Champions League. De aanvoerder van Ajax wordt bekroond voor zijn uitstekende prestatie in de wedstrijd tegen FC Midtjylland (3-1 winst), waarin hij twee fraaie assists gaf. Tadic troeft onder meer Bruno Fernandes van Manchester United af, die tegen Istanbul Basaksehir (4-1 winst) een wereldgoal maakte.

Tadic speelde tegen Midtjylland vanaf de linkerflank en koos vlak voor rust niet voor een voorzet richting spits Lassina Traoré, maar een pass op de rand van de zestien naar Ryan Gravenberch. De middenvelder schoot de bal prachtig via de onderkant van de lat binnen. Twee minuten later kwam Tadic in het centrum van de aanval aan de bal en zag hij Noussair Mazraoui diepgaan, die hij met een perfecte steekpass bediende. De rechtsback van Ajax nam knap aan en rondde met een lage schuiver af.

De samenvatting van Ajax - FC Midtjylland

Bruno Fernandes schoot tegen Basaksehir een afvallende bal vanaf de rand van de zestien kiezelhard in de kruising. Daarnaast maakte de Portugees ook het tweede doelpunt, door te profiteren van een blunder van doelman Mert Günok. Overigens kreeg Bruno Fernandes voor zijn eerste doelpunt wél de onderscheiding Doelpunt van de Week, waarmee hij de treffer van Gravenberch versloeg.

Naast Tadic en Bruno Fernandes was ook Robin Gosens genomineerd voor Speler van de Week. De linkervleugelspeler van Atalanta had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de knappe overwinning op Anfield tegen Liverpool (2-0). Gosens werd door Hans Hateboer aangespeeld met het hoofd en zette van een meter of zes zijn binnenkant doeltreffend tegen de bal. Ook Jadon Sancho behoorde tot de gegadigden; de aanvaller van Borussia Dortmund had met een assist en doelpunt een groot aandeel in de winst tegen Club Brugge (3-0).