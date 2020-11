Sydney van Hooijdonk deelt bloedige foto: ‘Douchedeur geklapt’

NAC Breda moet het vanavond tegen TOP Oss doen zonder Sydney van Hooijdonk. De spits van de Bredanaars heeft vanochtend thuis een ongelukje gehad waarbij hij snijwonden heeft opgelopen. Op sociale media laat Van Hooijdonk weten dat zijn douchedeur geklapt is tijdens het douchen. Hij heeft zijn wonden moeten laten hechten. Op Twitter wenst hij zijn ploeggenoten succes in Oss. “Douchedeur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond. Succes boys”, schrijft de aanvaller.

Van Hooijdonk kwam vrijdagmiddag, twee uur voordat hij zich moest melden bij NAC voor de gezamenlijke busreis naar Oss, knel te zitten in zijn eigen douche. De centrumspits sloeg de douchedeur te hard dicht, waardoor de deurwand naar de andere kant doorsloeg en hij geen kant meer op kon, zo weet BN/De Stem. Van Hooijdonk was alleen thuis en kon niet bij zijn telefoon komen, waardoor hij eigenhandig uit zijn benarde situatie moest komen.

Douche deur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond. Succes boys ?????? @NACnl pic.twitter.com/lkJM32c6XY — sydney van hooijdonk (@sydneyvh17) November 27, 2020

De twintigjarige aanvaller van NAC probeerde de deur terug te duwen in een poging zichzelf te bevrijden. Daarbij brak de deur in duizenden scherven, met als gevolg snijwonden in de pols, sneetjes in de lip en een flinke wond in de enkel. Van Hooijdonk kon daarna zijn moeder alarmeren, die hem naar de eerste hulp heeft gebracht. Daar zijn de verwondingen gehecht. De speler van NAC is geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed.