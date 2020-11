Driessen wantrouwt PSV: ‘Er is wat gebeurd met Ihattaren, dat kan niet anders’

Volgens trainer Roger Schmidt is Mohamed Ihattaren momenteel niet fit genoeg om wedstrijden te spelen voor PSV. De Duitse coach benadrukte vrijdagmiddag op een persmoment dat de middenvelder volledig achter het plan van aanpak van de technische staf van PSV staat. Valentijn Driessen heeft echter zo zijn twijfels en de chef voetbal van De Telegraaf denkt dat er meer aan de hand is achter de schermen in Eindhoven.

"Hier is natuurlijk wat gebeurd, dat kan haast niet anders", concludeert Driessen vrijdag in een video-item van de krant. "De hele week wordt er niet gesproken over Ihattaren en wordt er gezegd dat hij vermoeid is, een conditionele achterstand heeft en fysiek niet fit is. Zelfs een dag voor de wedstrijd (tegen PAOK Saloniki, red.) niet als er wordt gevraagd of iedereen bescbikbaar is. Over Ihattaren is er dan geen enkele twijfel. En dan ineens een uur of een halfuur voor de wedstrijd: geen Ihattaren. Niet op de bank, niet in het veld, nergens. Dan is er natuurlijk wat gebeurd en later hoorde ik ook de directeur (technisch manager John de Jong, red.) nog over dat Ihattaren niet fit is."

Schmidt prijst ‘supervoetballer’ Ihattaren: ‘Neem hem daarom in bescherming’

De PSV-trainer legt uit waarom de middenvelder voorlopig ontbreekt in de wedstrijdselectie. Lees artikel

"Maar dat wisten zij al eerder, er is waarschijnlijk wat gebeurd waardoor Ihattaren niet in de selectie is opgenomen. Misschien is hij een uur te laat gekomen", zoekt Driessen naar een verklaring voor het ontbreken van de middenvelder in de laatste twee duels van PSV. De voetbalvolger denkt niet dat PSV en Ihattaren op voet van oorlog met elkaar leven. "Ik geloof niet dat Schmidt erg van de conflicten is. Als hij te laat is geweest of niet heeft voldaan aan bepaalde trainingsvoorwaarden, dat is al eerder gebeurd toen hij naar binnen werd gestuurd. Dat is misschien gebeurd, dat zou kunnen. Dat blijft gissen. Maar dat er bij PSV wat anders speelt lijkt me vrij duidelijk."

Schmidt legde vrijdag uit waarom Ihattaren ook de duels van PSV met Sparta Rotterdam (zondag) en Granada (3 december) mist. "Na de wedstrijd tegen FC Twente (1-1, red.) kwam hij naar me toe en vertelde hij dat hij uitgeput was. Wij hebben vervolgens besloten om hem tijd te geven fitter te worden. Tijdens de interlandperiode is Ihattaren er tien dagen uit geweest wegens ziekte. Daar ondervindt hij nog altijd hinder van." Alles is in overleg gebeurd, zo benadrukte Schmidt. "Hij is er blij mee, hij werkt hard. Als we individueel hard met hem aan de slag gaan, is hij niet wedstrijdfit en zal hij twee wedstrijden van PSV moeten missen. Hopelijk treedt er snel verbetering op, dan komt hij ook weer bij het elftal. Ik vind hem een supervoetballer en het is mijn verantwoording om goed op hem te passen. Alle ogen zijn op Mo gericht, daarom neem ik hem in bescherming."