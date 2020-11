Gakpo ziet aandeel in knappe comeback PSV net niet beloond worden

Cody Gakpo is niet uitgeroepen tot Speler van de Week in de Europa League, zo blijkt vrijdag. De vleugelaanvaller van PSV, trefzeker in de thuiswedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2), moet Tottenham Hotspur-collega Carlos Vinícius, voor laten gaan bij de uitverkiezing. De Braziliaanse aanvaller kreeg de meeste stemmen op de website van de UEFA.

Carlos Vinícius was donderdag met twee doelpunten de uitblinker bij Tottenham, dat een eenvoudige overwinning boekte op Ludogorets (4-0). Naast Gakpo waren ook Nicolas Pépé (Arsenal) en Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) genomineerd door de UEFA. Eerder dit seizoen kreeg Donyell Malen al eens een nominatie, maar net als Gakpo ging de spits van PSV er uiteindelijk niet met de prestigieuze prijs vandoor.

?? Spurs forward Carlos Vinícius picks up the award! ?? ?? Carlos Vinícius ?? Cody Gakpo ?? Nicolas Pépé ?? Kerem Demirbay@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020

Gakpo tekende donderdag voor zijn eerste doelpunt namens PSV in het hoofdtoernooi van een Europees toernooi. De linksbenige vleugelaanvaller was enkele maanden geleden al eens trefzeker geweest op Europees niveau, al was dat wel in de voorronde van de Europa League. De treffer van Gakpo in de twintigste minuut luidde de comeback van PSV in tegen PAOK, dat in de eerste dertien minuten tweemaal trefzeker was. Dankzij de zege houden de Eindhovenaren volop uitzicht op overwintering in de Europa League. PSV bezet na vier duels de tweede plaats, met in totaal zes punten. De formatie van trainer Roger Schmidt sluit de groepsfase uit tegen Granada (3 december) en Omonia Nicosia (10 december).