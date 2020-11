‘Project voor het leven’ voor Messi: ‘Moet de Michael Jordan van Barça worden’

Als het aan Jordi Farré ligt blijft Lionel Messi nog heel lang aan Barcelona verbonden. De presidentskandidaat, die in januari een gooi wil doen naar het voorzitterschap bij de Catalaanse grootmacht, meldt vrijdag dat er reeds is gesproken met de familie van de Argentijnse aanvaller over de ambitieuze plannen voor de komende jaren. Messi beschikt over een aflopend contract en kan Barcelona dus na dit seizoen transfervrij verlaten.

"We hebben het project dat wij voor ogen hebben al voorgelegd aan de familie van Messi", verklaart de ambitieuze Farré vrijdag in een interview met Radio Marca. "Dat Leo hier blijft is voor ons volstrekt helder. Hij wil zelf ook heel graag bij deze club blijven. We willen hem een project voor het leven voorschotelen, een project dat veel verder gaat dan zijn actieve loopbaan als speler. Ik wil hem erepresident van Barcelona maken. Ik wil van Lionel Messi de nieuwe Michael Jordan maken en echt een merk om hem heen creëren, zoals dat ook gebeurde met Jordan bij de Chicago Bulls."

Emotionele Messi tijdens herdenking Maradona massaal gedeeld op Twitter

Emoties bij de aanvaller van Barcelona tijdens de minuut stilte voor zijn legendarische landgenoot. Lees artikel

Emili Rousaud, een andere presidentskandidaat die het stokje wil overnemen van Josep Maria Bartomeu, verklaarde donderdag tegenover Marca dat hij Neymar graag wil terughalen naar Barcelona. Farré vindt dat helemaal geen gekke ambitie. "In samenspraak met de voorzitter en technisch directeur willen we de beste spelers naar deze club halen. Als mij wordt verteld dat Neymar de beste speler is, dan ga ik er ook vol voor. Hij wil zelf ook terugkeren bij Barcelona. Dat gegeven en het feit dat we één van de beste clubs ter wereld zijn, zorgt ervoor dat we voor Neymar moeten gaan."

Toni Freixa, weer een andere presidentskandidaat, ziet juist weer helemaal niets in een hernieuwde samenwerking met Neymar. "Met zijn prestaties behoort Neymar momenteel niet eens tot de dertig beste spelers in Europa. Drie jaar geleden was dat nog wél het geval", oordeelde Freixa donderdag in een onderhoud met Cadena SER. "Mocht ik worden verkozen tot president van Barcelona, dan zal ik hem zeker niet naar de club halen." In de optiek van de presidentskandidaat is niemand groter dan Barcelona dus ook Neymar niet. "Het belang van de club staat altijd voorop. We zijn hier niet afhankelijk van één bepaalde speler."