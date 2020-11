Man United '90 procent' zeker van aanwinst: 'Daarom 'nee' voor Juventus'

Manchester United is al bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen en volgens Tuttosport kijkt men naar de mogelijkheden om Hakan Calhanoglu naar Engeland te halen. De Turkse middenvelder van AC Milan beschikt over een aflopende verbintenis in het San Siro en kan na afloop van dit seizoen dus transfervrij de overstap maken richting the Red Devils.

Volgens de Italiaanse krant is er reeds contract geweest tussen Manchester United en Gordon Stipic, de zaakwaarnemer van de 26-jarige middenvelder. Het is niet duidelijk of Calhanoglu, bezig aan zijn vierde seioen bij AC Milan, daadwerkelijk interesse heeft in een avontuur in de Premier League. Volgens Christian Falk, als journalist verbonden aan BILD, is de kans echter 'negentig procent' dat de 52-voudig international van Turkije op Old Trafford wordt gepresenteerd.

"De geruchten kloppen en ik denk ook dat er uiteindelijk een deal zal worden gesloten", zo verklaart Falk, die Calhanoglu enkele jaren geleden bij Bayer Leverkusen zag spelen, in gesprek met supportersplatform Stretford Paddock Podcast. "Afgelopen zomer waren er al gesprekken tussen Manchester United en zijn zaakwaarnemer. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar Juventus was afgelopen zomer ook in de markt voor hem. Calhanoglu zei echter 'nee' tegen die club. Hij wist namelijk al wat er komende zomer gaat gebeuren wat betreft Manchester United. De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium en hij is binnenkort transfervrij, dus het lijkt allemaal slechts een kwestie van tijd te zijn."

Calhanoglu heeft ook de mogelijkheid om zijn contract bij AC Milan te verlengen. Het salaris van de middenvelder, dat momenteel op 2,5 miljoen euro per jaar ligt, lijkt evenwel het grootste struikelblok te vormen. Volgens Tuttosport heeft de zaakwaarnemer van Calhanoglu tijdens de contractonderhandelingen een bedrag van zeven miljoen euro genoemd, een som die AC Milan niet wenst neer te leggen. Ook Juventus vindt de salariseisen van de middenvelder te gortig, zo klinkt het in de Italiaanse media. Calhanoglu is recentelijk ook in verband gebracht met Arsenal, Atlético Madrid, Internazionale en Bayern München.