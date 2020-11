Schmidt prijst ‘supervoetballer’ Ihattaren: ‘Neem hem daarom in bescherming’

Mohamed Ihattaren ontbreekt ook aanstaande zondag in de selectie van PSV, dat het in het Philips Stadion opneemt tegen Sparta Rotterdam. Trainer Roger Schmidt herhaalt vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het eerstvolgende Eredivisie-duel dat de aanvallende middenvelder eerst weer volledig fit dient te worden, voordat Ihattaren weer speeltijd krijgt in het shirt van PSV. Hij deed donderdagavond ook niet mee tegen PAOK Saloniki (3-2) in de Europa League.

Schmidt snapt dat de meeste vragen tijdens de persbijeenkomst in Eindhoven over Ihattaren gaan. "De schijnwerpers zijn op hem gericht en dat is terecht, want Mo is een ontzettend goede voetballer", deelt Schmidt complimenten uit aan de pas achttienjarige spelmaker. "Na de wedstrijd tegen FC Twente (1-1, red.) kwam hij naar me toe en vertelde hij dat hij uitgeput was. Wij hebben vervolgens besloten om hem tijd te geven fitter te worden. Tijdens de interlandperiode is Ihattaren er tien dagen uit geweest wegens ziekte. Daar ondervindt hij nog altijd hinder van."

Volgens Schmidt staat Ihattaren voor honderd procent achter de beslissing om enkele wedstrijden over te slaan. "Hij is er blij mee, hij werkt hard. Als we individueel hard met hem aan de slag gaan, is hij niet wedstrijdfit en zal hij twee wedstrijden van PSV moeten missen. Hopelijk treedt er snel verbetering op, dan komt hij ook weer bij het elftal. Ik vind hem een supervoetballer en het is mijn verantwoording om goed op hem te passen. Alle ogen zijn op Mo gericht, daarom neem ik hem in bescherming." Ihattaren mist naast Sparta-thuis ook het Europa League-duel met Granada op donderdag 3 december.

Ibrahim Afellay zette donderdagavond vraagtekens bij het besluit van Schmidt om Ihattaren voorlopig aan de kant te houden. "Ik heb hem zelf niet gesproken, maar ik vind het wel een apart verhaal. Zeker als je het op dit moment naar buiten toe communiceert", zei de voormalig PSV-middenvelder bij RTL7. "Als je al weet dat hij met dit soort problemen kampt, waarom wacht je dan tot dit moment? Dat kun je toch aan het begin van de week duidelijk maken?"