‘Koeman sluit deal met Barcelona en gaat selectie informeren’

Ronald Koeman is akkoord gegaan met een voorstel van Barcelona om de club in financieel opzicht tegemoet te komen. De Catalanen verkeren in geldnood en daarom is de hoofdtrainer volgens Mundo Deportivo akkoord gegaan met een gewijzigde salarisregeling. Koeman heeft groen licht gegeven om dertig procent van zijn huidige salaris door te schuiven naar volgend seizoen.

Als gevolg van de coronacrisis kampt de huidige nummer dertien van LaLiga met grote financiële problemen. Door nu salaris in te leveren, geeft Koeman de club financieel gezien wat meer lucht. De Spaanse krant schrijft dat de trainer van plan is om te vertellen aan de spelersgroep wat hij gedaan heeft, in de hoop dat zijn goede voorbeeld doet volgen. De hoge salarissen van de selectie zijn immers een grote kostenpost voor de club.

Aan het begin van de coronacrisis ging de Barcelona-selectie al akkoord met het inleveren van een deel van het salaris. De afgezwaaide voorzitter Josep Maria Bartomeu stelde onlangs de constructie voor waar Koeman mee akkoord is gegaan. Het grootste deel van de spelersgroep weigerde dat voorstel. Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet en Gerard Piqué staan er anders in. Zij hebben hun contracten verlengd en gingen akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Door de financiële problemen was Barcelona de afgelopen transferperiode niet in staat om de gewenste versterkingen naar het Camp Nou te halen. Onder meer Memphis Depay bleek niet haalbaar. Barça is hard geraakt door de coronacrisis. De club is ongeveer driehonderd miljoen euro aan inkomsten misgelopen doordat supporters niet welkom zijn bij wedstrijden en het museum in het stadion en de fanshops dicht moesten. Om de grootste klappen op te vangen hoopt Barcelona het salarishuis van de selectie tijdelijk naar beneden bij te stellen.