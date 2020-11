Verbeek glundert: ‘Groot compliment dat Derksen bij die club aan mij denkt’

Gertjan Verbeek is na zijn avontuur bij Adelaide United weer terug in Nederland. De momenteel clubloze oefenmeester ziet een terugkeer bij zijn grote liefde sc Heerenveen wel zitten, eventueel in een functie op bestuurlijk niveau. Volgens Johan Derksen zou Verbeek juist veel kunnen betekenen voor provinciegenoot SC Cambuur, een uitspraak die de 58-jarige coach een trots gevoel geeft.

"Ik zie Verbeek wel in de directie van Cambuur plaatsnemen", zo liet Derksen weten in het deze week verschenen boek over het leven van de trainer. De voorspelling van de analist zorgt voor een glimlach op de mond van Verbeek. "Één ding is zeker: op het moment dat je bij Cambuur iets gaat doen, dan is een terugkeer bij Heerenveen uitgesloten", zo klinkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat moet je ook goed realiseren. Maar ik zei al dat Cambuur een mooie club is en een goede vriend van mij, Henk de Jong, is daar nu trainer. Het gaat daar hartstikke goed. Ver van mijn bed, maar ik vind het een groot compliment dat Johan Derksen aan mij denkt als hij over Cambuur praat."

"Uiteraard is Heerenveen wel mijn club, ik ben zo langzamerhand wel supporter van die club", benadrukt Verbeek vervolgens. "Ik heb daar bij elkaar 25 jaar historie liggen. Eerst als speler, toen als speler-trainer en toen als jeugd- en assistent-trainer. Ik ben eventjes weggeweest en toen kwam ik weer terug als hoofdtrainer. Het enige dat ik daar nog niet heb gedaan is in de directie zitten. Ik heb weleens gekscherend gezegd toen ik stopte als voetballer: 'Misschien kom ik ook weleens terug als voorzitter'. Maar dat is wel iets dat speelt."

Verbeek was in Nederland naast Heerenveen ook trainer van Heracles Almelo, Feyenoord, AZ en FC Twente. In het buitenland diende hij naast Adelaide United ook 1. FC Nürnberg en VfL Bochum. Vanwege de coronacrisis liet hij zijn contract in Adelaide in april van dit jaar ontbinden. Verbeek ontving geen salaris meer en er was destijds geen duidelijkheid over wanneer de Australische competitie zou worden hervat.

