Van Gangelen reageert op ‘fittie’ met Elia: ‘Hij nam zijn telefoon niet op’

Eljero Elia was afgelopen maandag behoorlijk kwaad op Jan Joost van Gangelen. Volgens de presentator van FOX Sports had de vleugelaanvaller van FC Utrecht tegen PEC Zwolle (1-1) aan een cameraman gevraagd waarom hij hem steeds volgde. Elia meldde al snel dat er niets klopte van de uitleg van Van Gangelen. “Ik hoop voor je dat je mij echt niet gaat groeten. Echt niet!”, zo klonk het op Instagram Stories. Vrijdagochtend komt Van Gangelen op zijn beurt weer met een uitleg over de heisa die is ontstaan vanwege het incident met Elia.

"Er is eigenlijk, en dat is het allerergste, niks aan de hand", reageert Van Gangelen in de ochtendshow van Radio Veronica. "Ik had het er gisteren met Kenneth (Perez, red.) ook over, want die zat bij diezelfde uitzending. 'Dit was het Weekend' van afgelopen zondag, dan maken we altijd de balans op van de speelronde in de Eredivisie. FC Utrecht wilde natuurlijk de top drie aanvallen. Fantastische verhalen aan het begin van het seizoen, zo van 'we komen eraan'. Een geweldige selectie, maar ze doen het eigenlijk heel slecht. Het lukt niet en inmiddels is John van den Brom vertrokken (naar Racing Genk, red.). René Hake is inmiddels de tussenpaus."

"En Elia had de clubs voor het uitkiezen toen hij aan het begin van het seizoen terugkwam in Nederland. Hij koos uiteindelijk voor FC Utrecht", gaat Van Gangelen verder. "Dat werkt ook nog helemaal niet, hij had ook wat privésores. We hadden ook beeld van hem dat hij inviel (tegen PEC Zwolle, red.), dat was een behoorlijk slechte invalbeurt. Dat kan gebeuren, dat maakt ook helemaal geen bal uit. Maar na afloop van de wedstrijd moet je nog even heen en weer lopen als je óf niet gespeeld hebt óf een paar minuten maar. Extra conditiewerk, zodat je de volgende ochtend niet gelijk aan de bak hoeft."

"Hij ging vervolgens verhaal halen bij de cameraman, die dat filmde. Toen vroeg Elia kennelijk aan die cameraman: 'Heb jij oortjes en moet je mij volgen?' In die uitzending lieten we dat even zien, totaal geen big deal. En daarin trok ik de conclusie dat Elia er kennelijk niet van gediend was. En dat was het. En dat werd toen een hele 'fittie' natuurlijk met die sociale media. Ik heb trouwens prima contact gehad met hem daarover. Ik heb hem gebeld, hij nam alleen niet op. Maar daarna heb ik hem een berichtje gestuurd." Vervolgens is een fragment te horen uit de Instagram Stories van Elia van afgelopen maandag: "Je komt de mensen weer terug, en dan willen ze je groeten. Ik hoop voor je dat je me echt niet gaat groeten", luidde de boodschap aan Van Gangelen.

De uitspraak van Elia lijkt echter weinig indruk te maken op Van Gangelen. "Nouja, prima. Weet je, in de voetballerij ligt alles altijd mega- en ultragevoelig. Ik vond het helemaal niks, het is echt een storm in een glas water. De cameraman (Koen van den Bogaart, red.) heeft uiteindelijk ook op Instagram een berichtje geplaatst onder dat ding van Elia van: 'Ja je hebt gelijk, het klopt wel wat je hebt gezegd. Die kreeg ook één of andere strontlading over zich heen. Maar het was jongens echt allemaal commotie om niks, geloof me nou." Rick Romijn, sidekick van het radioprogramma van Radio Veronica, vindt de teksten van Elia 'bedreigend'. maar Van Gangelen voelt er tot slot weinig voor om uitgebreid op die stelling in te gaan.

Elia liet maandag via Instagram Stories weten hoe zijn korte gesprek met de betreffende cameraman was verlopen. "Ik vroeg hem: ‘Heb jij een oortje in?’”, herhaalde Elia zijn eigen woorden. Volgens de buitenspeler gaf de cameraman aan dat hij geen oortje in had. “Ik zei: ‘Want ik dacht dat FOX Sports misschien aan jou vroeg om specifiek mij te filmen.’ Dat is het enige wat ik heb hem heb gevraagd. Hij zei: ‘Nee, echt niet.’ Dus ik zei: ‘Oké, fijne avond.’ En nogmaals, normaal zou ik dit nooit doen, maar ik zie dat bepaalde mensen op tv altijd wel wat hebben te zeggen. Het is nooit goed, dus ik laat ze ook gewoon."

De uitleg van Van Gangelen op FOX Sports zorgde vervolgens voor ergernis bij Elia. "Je moet me niet belachelijk gaan maken. Je moet niet gaan zeggen dat ik dat tegen die cameraman heb gezegd, terwijl dat gewoon zijn werk is. Dan moet ik niet op voetbal gaan als ik niet gefilmd zou willen worden. Maar dat jullie zó triest zijn om dit de wereld in te brengen, om mij proberen belachlijk te maken, dat vind ik wel jammer. Zoals gewoonlijk kom je de mensen weer een keer tegen en dan willen ze je groeten. Ik hoop voor je dat je mij echt niet gaat groeten. Echt niet!” Elia sluit positief af: “Ik wens iedereen een fijne dag. Stay safe. Love", zo besloot Elia zijn verhaal.