Emotionele Messi tijdens herdenking Maradona massaal gedeeld op Twitter

Barcelona heeft vrijdagochtend voorafgaand aan de training een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden Diego Maradona. De voormalig sterspeler van de Catalanen is woensdag in Argentinië op zestigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Lionel Messi had een goede band met zijn landgenoot en op Twitter schrijft de club dan ook dat het een ‘emotioneel moment’ was voor de Barcelona-aanvoerder. De beelden van een treurende Messi worden op sociale media massaal gedeeld.

Maradona speelde van 1982 tot en met 1984 voor de Spaanse grootmacht alvorens hij de overstap maakte naar Napoli, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan als profvoetballer zou doorbrengen. In 1991 keerde hij terug naar Spanje om voor Sevilla te spelen. Daarna kwam hij nog in actie voor Newell’s Old Boys en Boca Juniors. Maradona was na zijn voetbalcarrière werkzaam als trainer voor verschillende clubs. Van 2008 tot en met 2010 was hij bondscoach van de nationale ploeg van Argentinië, waar hij nauw samenwerkte met Messi.

Así ha sido el emotivo minuto de silencio por Maradona antes del entrenamiento ?? pic.twitter.com/0MsGeUEVwL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2020

?????? An emotional moment for Leo Messi remembering Maradona pic.twitter.com/2f3FSemmXF — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

Uren na de dood van Maradona liet Messi via Instagram al van zich horen. Hij reageerde aangeslagen op het overlijden van zijn landgenoot. “Het is een erg trieste dag voor alle Argentijnen en de hele voetbalwereld. Hij verlaat ons, maar gaat niet weg. Want Diego is er voor eeuwig”, schreef hij. “Ik bewaar alle mooie momenten die ik met hem heb beleefd en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn medeleven te betuigen aan zijn familie en vrienden. Rust in vrede.”