Vierdedivionist haalt 26-voudig Engels international voor één duel uit pensioen

Joleon Lescott zette in juli 2017 als speler van Sunderland een punt achter zijn actieve loopbaan. De 38-jarige Engelsman keert nu voor één wedstrijd terug uit zijn pensioen. Racing Murcia, dat normaal gezien uitkomt in de Tercera División (het vierde niveau van het Spaanse voetbal), meldt via de officiële kanalen dat Lescott is vastgelegd om de thuiswedstrijd tegen Levante in de Copa del Rey op woensdag 16 december mee te spelen.

Lescott is niet de eerste grote naam die valt bij Racing Murcia. Eerder deze maand liet voorzitter Morris Pagniello al weten dat er gesproken werd met Samuel Eto’o. “Op dit moment schat ik onze kansen om Samuel Eto’o binnen te halen op fifty-fifty. We zullen volgende week weten of we hem kunnen binnenhalen. Als dat niet mogelijk is, zullen we een plan B moeten opstellen. We hebben verschillende investeerders in Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten die een overeenkomst met Eto’o kunnen bekostigen. Als we hem daadwerkelijk kunnen binnenhalen, is het aan de trainer om hem op te stellen”, zei Pagniello in gesprek met Marca.

Pagniello voegde daaraan toe dat hij er alles aan wilde doen om het bekerduel met Levante ‘historisch’ te maken. Zo zou Racing Murcia tevergeefs een poging hebben ondernomen om de wedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten te laten afwerken. Nu wordt er dus ook gewerkt aan een zo sterk mogelijke selectie voor het treffen met de nummer achttien van LaLiga. Racing Murcia is er nog niet in geslaagd om de 39-jarige Eto’o terug te halen uit zijn pensioen, maar krijgt tegen Levante wél de beschikking over Lescott.

Lescott, 26-voudig international voor Engeland, speelde voor achtereenvolgens Wolverhampton Wanderers, Everton, Manchester City, West Bromwich Albion, Aston Villa, AEK Athene en Sunderland. In dienst van Manchester City veroverde hij twee keer de Premier League, de FA Cup en de EFL Cup. Na zijn loopbaan was hij in Engeland werkzaam als analist op televisie. Lescott treft bij Racing Murcia Mathias Pogba, de oudere broer van Paul Pogba. De spits, die een jaar bij Sparta Rotterdam speelde, staat sinds afgelopen zomer onder contract bij de Spaanse vierdedivionist.