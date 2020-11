Advocaat kondigt pensioen aan: ‘Als Saudi-Arabië komt voor 15 miljoen?’

Dick Advocaat staat sinds oktober 2019 aan het roer bij Feyenoord en heeft in Rotterdam-Zuid nog een contract tot het einde van het seizoen. Het is nog onduidelijk of de 73-jarige oefenmeester van plan is om ook na dit seizoen bij Feyenoord werkzaam te blijven. In het radioprogramma Veronica Inside geeft Advocaat vrijdagochtend in ieder geval te kennen dat Feyenoord in principe zijn laatste kunstje is.

Advocaat keerde donderdag met Feyenoord voor de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou (0-0) terug in Rusland, waar hij werkzaam was bij Zenit en het nationale elftal. “Ik heb er een geweldige tijd gehad, bij Zenit en het nationale elftal. De mensen blijven vriendelijk en je wordt herkend, ze willen op de foto. Dat is best leuk in zo’n ver land, ik ben er al een tijdje weg”, vertelt Advocaat. Presentator Jan Joost van Gangelen geeft aan dat ze in Rusland betalen ‘als de neten’ en dat hij zich wel kan voorstellen dat Advocaat dacht: nu is het tijd daar naartoe te gaan.

“Nou, nu niet meer hoor. Nee, Feyenoord is echt het laatste dat ik doe. Bij mij weet je het nooit, maar laat ik het maar weer zeggen”, reageert Advocaat. “Dus in principe stop je, maar als Saudi Arabië komt voor vijftien miljoen euro”, zo gaat Van Gangelen verder na het antwoord van de trainer van Feyenoord. “Dan kunnen wij er samen heen!”, zegt Advocaat vervolgens lachend. Van Gangelen geeft aan dat hij meegaat als perschef en dat je ‘gebeiteld zit’ als je met Advocaat meegaat. Advocaat: “Nou, dat betaalt ook goed.”

De oefenmeester liet gedurende zijn loopbaan al een aantal keer doorschemeren dat hij dacht aan stoppen. Advocaat was de afgelopen jaren echter nog wel werkzaam in Nederland, bij Oranje, Sparta Rotterdam, FC Utrecht en nu Feyenoord, waar zijn contract nog loopt tot het einde van het seizoen. Door het 0-0 gelijkspel tegen CSKA heeft Advocaat met Feyenoord nog zicht op overwintering in de Europa League. “De eerste helft vond ik goed. Nou ja, je speelt tegen een goede ploeg. Ze staan bovenaan in Rusland, maar ik vond ons de betere ploeg in de eerste helft”, blikt Advocaat nog even terug op dat duel.

Feyenoord kwam in Moskou vroeg in de tweede helft met tien man te staan na een rode kaart voor Nicolai Jörgensen, die twee keer een gele kaart kreeg wegens een elleboog. “Ik heb het niet teruggezien, maar hij vond het zelf belachelijk. Als je al een keer geel hebt, moet je nadenken hoe je omhoog springt. De drie penalty’s in de wedstrijd tegen Wolfsberger (1-4 nederlaag) waren allemaal lachertjes. Dit was op zich ook een lachertje. Tegenwoordig moet je oppassen met zulke duels.”