Marca: Barça vindt 4 jaar en 90 miljoen later met Dest opvolger Dani Alves

Sergiño Dest is wellicht de langverwachte opvolger van Dani Alves bij Barcelona, zo oordeelt Marca vrijdag in een opiniestuk over de rechtsbenige vleugelverdediger. Volgens de Spaanse krant wachten de Catalanen al ruim vier jaar op een geschikte opvolger van Dani Alves, die de club na acht zeer succesvolle seizoenen verliet in 2016. Dest laat zien dat hij de kwaliteiten heeft om het niveau van de Braziliaan te benaderen, zo klinkt het in de Spaanse media.

Bovengenoemd medium benadrukt wel dat Dest het geluk had dat Sergi Roberto geblesseerd raakte, zodat hij een kans kreeg van trainer Ronald Koeman op de rechtsbackpositie van Barcelona. Men is met name onder de indruk van de prestaties van de voormalig Ajacied in de groepsfase van de Champions League. Dest kwam tot dusver tot drie wedstrijden in het miljardenbal, Alleen de uitwedstrijd tegen Juventus (0-2) ging aan zijn neus voorbij. In het uitduel met Dynamo Kiev (0-4) tekende hij afgelopen dinsdag voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Barcelona.

GOAL! ? Sergiño Dest pikt de bal af bij teamgenoot Martin Braithwaite en dat is een héél verstandige keuze! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

Dest liet volgens Marca in Kiev vooral veelbelovende dingen zien in aanvallend opzicht, wat een beetje deed denken aan de manier van spelen van Dani Alves. De rechtsback beschikt over snelheid, flair, vermogen om met de bal te dribbelen en de inhoud om rushes te maken op de rechterflank. De afgelopen jaren passeerden verschillende rechtsback de revue in het Camp Nou, zonder al teveel succes. Met Dest lijkt Barcelona eindelijk weer een verdediger van het niveau-Dani Alves te hebben, zo luidt de verwachting.

Douglas, één van de voorgangers van Dest, wordt door Marca zelfs omschreven als een 'ramp', terwijl ook Aleix Vidal niet bepaald veel indruk heeft gemaakt op de Spaanse media. Ook de inmiddels naar Wolverhampton Wanderers vertrokken Nélson Semedo heeft zijn transfersom van 35 miljoen euro nooit waargemaakt. Inclusief Dest werd in de afgelopen jaren negentig miljoen euro uitgegeven aan rechtsbacks en met de international van de Verenigde Staten lijkt er eindelijk weer een geschikte vleugelverdediger rond te lopen in Barcelona.