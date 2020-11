‘Inter bepaalt vraagprijs voor ‘vernederde’ Eriksen of mikt op vier ruilspelers’

Het vertrek van Christian Eriksen bij Internazionale lijkt aanstaande te zijn. Beppe Marotta, algemeen directeur bij i Nerazzurri, liet vorige week optekenen dat ‘niemand die om een vertrek vraagt binnenboord zal worden gehouden’. Tuttosport schrijft vrijdag dat Internazionale minimaal dertig miljoen euro wenst te ontvangen voor de ‘vernederde’ Eriksen, maar ook openstaat voor een spelersruil.

Tuttosport schrijft dat het optreden tijdens het Champions League-duel met Real Madrid van afgelopen week de ‘ultieme vernedering’ van Eriksen door Inter-trainer Antonio Conte was. De oefenmeester bracht de Deense middenvelder zes minuten voor het einde binnen de lijnen als vervanger van Romelu Lukaku, terwijl de Koninklijke in het Giueseppe Meazza al met 0-2 leidde en met een man meer speelde na de rode kaart voor Arturo Vidal.

Tottenham Hotspur wist Internazionale er in januari van te overtuigen om 27 miljoen euro neer te leggen voor Eriksen, die op dat moment nog maar zes maanden contractduur te gaan had in Londen. De Deense spelmaker had het vanaf zijn aankomst in Italië lastig en wist zich geen moment tot een vaste waarde te ontwikkelen. Eriksen staat na 34 officiële duels voor Inter op 4 goals en 3 assists. De laatste drie wedstrijden voor het treffen met Real Madrid mocht hij zelfs niet invallen van Conte en een vertrek lijkt nu ondanks een nog tot medio 2024 lopend contract aanstaande te zijn, aangezien hij vermoedelijk een transferverzoek gaat indienen.

Bij een bod van minimaal dertig miljoen euro is Inter bereid om mee te werken aan een vertrek. De huidige nummer vijf van de Serie A is tevens bereid om mee te werken aan een ruildeal, die een ‘speler voor het project van Conte’ naar Milaan moet krijgen. Hiervoor worden Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Corentin Tolisso (Bayern München), Granit Xhaka (Arsenal) en Fred (Manchester United) door Tuttosport genoemd. Afgelopen week meldde Sky Deutschland al dat Real Madrid en Inter contact zouden hebben over een ruil tussen Eriksen en Isco.