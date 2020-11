Duel in Champions League-groep van Ajax wordt tóch niet in Dortmund gespeeld

Het Champions League-duel tussen FC Midtjylland en Liverpool van volgende week woensdag 9 december wordt toch niet gespeeld in Dortmund. Een woordvoerder van de gemeente Dortmund liet donderdagavond aan Die Welt weten dat het treffen in de poule van Ajax zou worden afgewerkt in het Signal Iduna Park. FC Midtjylland maakt een dag later via de officiële kanalen echter wereldkundig dat er ‘gewoon’ in het de eigen MCH Arena kan worden gespeeld, omdat de Engelse autoriteiten de coronareglementen voor atleten hebben versoepeld.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de spelers van Liverpool bij terugkomst uit Denemarken veertien dagen in quarantaine moesten. De UEFA en Liverpool zijn daarom op zoek gegaan naar een andere locatie en hebben die gevonden in Duitsland. De Europese voetbalbond deed gezamenlijk met Liverpool een verzoek aan Dortmund om de wedstrijd te organiseren. “Het klopt dat Dortmund is geselecteerd voor de wedstrijd van 9 december. De wedstrijd zal worden gespeeld zonder publiek”, zo werd een woordvoerder van de gemeente geciteerd door Die Welt.

FC Midtjylland meldt vrijdagochtend dat het duel toch gewoon in Herning zal worden afgewerkt. “De eisen van de Engelse autoriteiten om in quarantaine te gaan na een bezoek aan Denemarken, zorgden al direct voor twijfels rond het Champions League-duel met Liverpool”, schrijft de koploper van de Deense competitie, die afgelopen woensdag op bezoek bij Ajax een 3-1 nederlaag leed. “Om die reden hebben we samen met de UEFA en Liverpool gekeken naar andere locaties. Het Signal Iduna Park van Dortmund was een van de opties, gebaseerd op de geografische locatie en de eisen voor een Champions League-stadion.”

“De Engelse autoriteiten hebben besloten om de coronareglementen met betrekking tot Denemarken te versoepelen. Atleten hoeven niet meer in quarantaine na een bezoek aan Denemarken”, gaat het communiqué van FC Midtjylland verder. “Daardoor is er niet langer onzekerheid over de speellocatie, we kunnen bevestigen dat de wedstrijd zoals gepland in de MCH Arena gespeeld zal worden. We blijven ons bewust van de situatie en zijn constant in gesprek met de betrokken partijen.”

Het duel tussen FC Midtjylland en Liverpool kan op de laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League van groot belang zijn voor Ajax. Voorafgaand aan het bezoek van de Amsterdammers aan Anfield gaat de regerend kampioen van Engeland aan kop in Groep D met negen punten, gevolgd door Atalanta en Ajax met zeven punten. FC Midtjylland heeft voorlopig nog geen punt verzameld en is derhalve reeds zeker van de laatste plaats in de poule, maar zou Ajax nog wel kunnen helpen met een resultaat tegen Atalanta (komende dinsdag) of Liverpool (volgende week woensdag).