Corriere dello Sport claimt bod van 30 miljoen euro van Liverpool bij Ajax

De naam van Perr Schuurs werd eerder dit jaar al in verband gebracht met Liverpool. The Reds zouden zich nu zelfs met een bod van dertig miljoen euro bij Ajax gemeld hebben voor de 21-jarige centrumverdediger, zo meldt de Corriere dello Sport. Schuurs werd in Italië eerder al eens gelinkt aan een overstap naar Internazionale of AC Milan.

De Daily Mirror schreef begin deze maand dat al dat Liverpool de verrichtingen van Schuurs nadrukkelijk in de gaten zou houden. Manager Jürgen Klopp zou onder de indruk zijn geraakt tijdens het Champions League-duel tussen Ajax en Liverpool (0-1) van eind oktober. The Reds krijgen volgende week dinsdag een nieuwe kans om Schuurs aan het werk te zien, want dan staat in het miljardenbal de tweede ontmoeting met de Amsterdammers op Anfield op het programma.

Schuurs werkte in mei 2017 overigens al eens een stage af bij Liverpool, een periode die vooral bedoeld was als kennismaking. De verdediger trainde enkele dagen mee met het hoogste jeugdteam van the Reds en kwam in enkele oefenduels in actie. Uiteindelijk verliet hij Fortuna Sittard een jaar later voor Ajax, waarmee naast Liverpool ook onder meer RB Leipzig, Tottenham Hotspur en PSV misgrepen.

In zijn eerste seizoen bij Ajax kwam Schuurs voornamelijk in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De voetbaljaargang erop kreeg hij door het vertrek van Matthijs de Ligt meer speelminuten in de hoofdmacht, al bleek Joël Veltman een geduchte concurrent. Na het zomerse vertrek van laatstgenoemde naar Brighton & Hove Albion heeft Schuurs zijn kans in het hart van de Amsterdamse defensie gegrepen. Dit seizoen speelde hij voorlopig twaalf officiële wedstrijden voor Ajax.

Liverpool kampt in defensief opzicht met grote problemen en moet Joe Gomez en Virgil van Dijk langdurig missen. Klopp was afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Atalanta (0-2 nederlaag) andermaal genoodzaakt om een beroep te doen op jongeling Rhys Williams, die het centrale duo vormde met Joel Matip. De afgelopen weken wordt er in Engeland geregeld geschreven dat Liverpool gaat proberen om in januari een nieuwe centrumverdediger te halen, een vacature waarvoor eerder ook Ozan Kabak (Schalke 04) en Ben White (Brighton & Hove Albion) werden genoemd.

De Corriere dello Sport schrijft echter dat Schuurs de personele problemen moet gaan oplossen. Liverpool zou zich zelfs al met een bod van dertig miljoen euro hebben gemeld bij Ajax, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022. Schuurs, die zich in september voor het eerst bij Oranje mocht melden, werd eerder deze maand door La Gazzetta dello Sport gelinkt aan Internazionale. Italiaanse media brachten de verdediger eerder ook al eens in verband met stadgenoot AC Milan.