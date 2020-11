Ola John wijst Voetballer van het Jaar aan: ‘Hij is zo goed bezig’

Voor Ola John staat vrijdagavond een bijzonder duel op het programma. De aanvaller speelt met RKC Waalwijk tegen zijn voormalig werkgever FC Twente. Voor John voelt FC Twente nog steeds als ‘zijn club’, ook omdat hij met de supporters van de Enschedese club een goede band had. “Ik ben nooit vergeten hoe ze altijd ’Ola Olé’ voor me zongen”, vertelt de aanvaller vrijdag in De Telegraaf.

John wilde destijds niet weg bij FC Twente en vond zichzelf nog niet klaar voor een overstap naar het buitenland, maar de club had aan het einde van het boekjaar de transfersom van twaalf miljoen euro van Benfica hard nodig om niet acuut in de problemen te komen. “Je weet niet hoe het zou zijn gegaan als ik wel bij FC Twente was gebleven”, relativeert John de gang van zaken. “In de eerste drie seizoenen bij Benfica heb ik heel veel gespeeld en in totaal heb ik tien medailles in de kast liggen van prijzen die ik met de club heb gepakt.”

“Sportief is het daarna niet altijd goed gegaan, maar ik heb me wel verder ontwikkeld op persoonlijk gebied. Ik ben geen jongen meer, ik ben een man geworden en inmiddels vader van een dochtertje van vijf en een zoontje van drie.” John werd vier keer uitgeleend door Benfica en speelde in Duitsland, Spanje en Engeland. Na twee seizoenen Vitoria Guimarães vond hij het tijd om terug te keren naar Nederland. “Er was meer belangstelling, maar ik kreeg het beste gevoel bij RKC.”

John denkt nog regelmatig terug aan de periode bij FC Twente. Onder Michel Preud’homme kreeg de aanvaller al veel speelminuten, maar Co Adriaanse gaf hem echt de kans. “Zoals hij ook Steven Berghuis de kans gaf. Met Steven heb ik altijd contact gehouden. Ik ben heel trots op hem en hoe hij zich heeft ontwikkeld. Ik denk dat hij nog wel een stapje hoger kan en ik zie hem dit seizoen wel de Gouden Schoen pakken. Hij is zo goed bezig", klinkt het lovend over de aanvaller van Feyenoord en het Nederlands elftal.

John doelt op de verkiezing van de Voetballer van het Jaar. De beste voetballer van de Eredivisie wordt beloond met de Gouden Schoen en deze wordt uitgereikt op het VVCS-gala. De laatste verkiezing werd geschrapt omdat het seizoen door het coronavirus niet kon worden afgemaakt. In de vier voorgaande jaren ging de trofee naar respectievelijk Davy Klaassen, Karim El Ahmadi, Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt.