Ongeloof bij spelers van PSV: ‘Niemand van ons weet wat hij zag’

PSV heeft dankzij een knappe comeback donderdagavond in eigen huis tegen PAOK Saloniki nog een goed uitzicht op overwintering in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen na een vroege 0-2 achterstand, die na dertien minuten spelen al op het scorebord stond, met 3-2. Cody Gakpo, Noni Madueke en Donyell Malen tekenden voor de doelpunten van de ploeg van trainer Roger Schmidt. Tussen de 0-1 en de 0-2 van PAOK vond echter een curieus moment plaats dat van grote invloed op het verloop van de wedstrijd was.

Malen werd na een kopbal uit een hoekschop van Eran Zahavi buitenspel gegeven, maar er stonden tal van verdedigers achter de spits van PSV. De afwezigheid van de VAR zorgde ervoor dat de scheidsrechterlijke dwaling niet gecorrigeerd kon worden, maar de spelers van PSV reageerden tijdens de wedstrijd opvallend nuchter op het moment. “Ik voelde dat het niet klopte”, vertelde Malen aan FOX Sports. “Maar ik wist dat er geen VAR is. Dus als hij vlagt, vlagt hij. Wat kan ik eraan doen?”

Malen baalde na afloop wel degelijk. “Ik zag het net terug, maar ik weet niet wat hij zag. Niemand van ons”, doelde de aanvaller op de grensrechter. “Het is balen voor mij persoonlijk, maar ook voor het team. Het is niet lekker dat die goal wordt afgekeurd, want op dat moment hadden we de goal nodig.” PSV zorgde na rust voor de ommekeer, mede dankzij de winnende goal van Malen. “Er zat van alles in. Als je 3-2 wint, geniet je ervan. We hadden het ook nodig. We mogen echt trots zijn op dit resultaat. We hebben hard gewerkt, ook de jongens die erin kwamen.”

“Je weet dat er geen VAR is, dus heel veel zeiken heeft dan geen zin”, beaamde Pablo Rosario in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV gaf niet op en wilde zo snel mogelijk weer een goal maken na de 0-2 van PAOK. “In de tweede helft zie je wat we kunnen. Ik denk dat we dat ook in andere wedstrijden in fases al hebben laten zien. Dit is een hele belangrijke overwinning, waarbij we ons goed hebben laten zien. We moeten nu constanter blijven presteren.”

Denzel Dumfries vond het zonde dat PSV al snel tegen een achterstand aankeek en had meteen zijn twijfels toen de ‘gelijkmaker’ van Malen werd afgekeurd. “Ik dacht op het moment zelf al dat het onmogelijk was. Nu ik de beelden zie... Echt onmogelijk”, vertelde de verdediger annex captain van de Eindhovenaren voor de camera van RTL7. “Maar goed. We bleven erin geloven. Na een slechte eerste helft speelden we een fantastisch na rust. Daardoor doen we nog volop mee in Europa.”

PSV neemt de tweede plaats in Groep E over van PAOK. Koploper Granada was donderdag tegelijkertijd met 2-1 te sterk voor Omonia Nicosia en behoudt vier punten voorsprong op PSV, dat volgende week donderdag op bezoek gaat bij de Spanjaarden.