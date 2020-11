Jörgensen baalt van rood en wijst naar Zlatan: ‘Ik weet niet wat dat dan was?’

Feyenoord maakt nog altijd een goede kans op overwintering in de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelde donderdagavond in de vierde groepswedstrijd met tien man doelpuntloos gelijk op bezoek bij CSKA Moskou (0-0). De club uit Rotterdam speelde bijna de hele tweede helft met een man minder door een rode kaart voor Nicolai Jörgensen. De aanvaller kreeg tot twee keer toe een gele kaart omdat hij zijn elleboog plantte in het gezicht van een tegenstander.

“Na die eerste kaart moet je oppassen, minder je handen gebruiken, slimmer zijn. Maar ik maak hem geen verwijten”, vertelde Advocaat via de officiële kanalen van Feyenoord. “0-0 is een uitstekend resultaat. Zeker door die rode kaart voor Jörgensen. CSKA is niet de eerste de beste ploeg waar je met tien man tegen speelt.” De Deen zelf betreurde zijn uitsluiting. “Zeker als je het gevoel hebt dat je niets doet”, zei hij na het laatste fluitsignaal voor de camera van RTL7.

“Het is niet dat ik iemand schopte of iemand een harde elleboog in het gezicht gaf. Al is het stom van me dat ik de scheidsrechter de kans geef bij die tweede.” Toch was Jörgensen het niet eens met beide kaarten. “Die eerste is niet eens een vrije trap. Het is gewoon een duel tussen een aanvaller en een verdediger”, benadrukte de aanvaller. “Hij stond ook na één seconde weer op. Dat zegt wel genoeg. Ik raakte hem nauwelijks. Als ik hem echt met mijn elleboog had geraakt, dan stond hij niet na één seconde al op.”

In de optiek van Jörgensen vinden duels zoals voorafgaand aan zijn tweede gele kaart in elke wedstrijd plaats. “Ik zag het afgelopen weekend Zlatan Ibrahimovic tegen Kalidou Koulibaly”, verwees hij naar de topper tussen Napoli en AC Milan. “Als dit rood was, dan weet ik niet wat dat was? Als ik expres iemand met een elleboog raak, dan is het rood, maar ik deed het niet expres. Ik vond het geen goede beslissing. Als er een VAR was geweest, dan had ik bij de eerste geen gele kaart gekregen en die tweede was in mijn ogen ook geen gele kaart. Het is wat het is. Jammer dat ik tegen Dinamo Zagreb niet mee kan doen.”

Feyenoord had uitzicht op een doelpunt. Zo kon Jörgensen niet goed zijn voet zetten tegen een voorzet en kopte Bart Nieuwkoop van dichtbij zelfs recht in de handen van doelman Igor Akinfeev. “Zo'n kopbal moet zitten”, oordeelde ook Advocaat. “Maar al met al moet ik het team een groot compliment geven. Nu moeten we rust pakken want zondag wacht alweer FC Utrecht in De Kuip.” Feyenoord staat nu tweede in Groep K. De nummer drie van de Eredivisie passeerde het Oostenrijkse Wolfsberger AC, dat tegelijkertijd in eigen huis met 0-3 verloor van Dinamo Zagreb.